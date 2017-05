Prima declaraţie a Dianei după ce a fost numită "mahalagioaică" de fanii emisiunii "Insula Iubirii"! "Aşa sunt eu - nebună, nervoasă, psihopată"

După episodul cu numărul 3 din "Insula Iubirii", Diana a dorit să explice cauzele comportamentului ei ciudat din Thailanda. Bruneta a mărturisit că nu-şi mai aminteşte nimic din acea noapte şi a confirmat faptul că era băută şi că a făcut scandal.

Cât despre relaţia cu Ben a spus că a fost una reală şi că nu exclude posibilitatea de a se căsători cu el.

”Nu ştiu de unde s-a scos chestia asta cu nunta între mine şi Ben. Poate, cine ştie? Viaţa ne rezervă multe surprize. Am fost aşa cum sunt eu de fel: nervoasă, nebună, psihopată. Relaţia mea cu Ben a fost pe bune. Chiar este pe bune. Dacă am avut un comportament de mahalagioaică, îmi asum asta. Dacă am căzut pe plajă, pentru că eu nu-mi mai amintesc chestia asta pentru că eram băută, este pentru că m-a împins Didi. A fost prima emisiune la care am participat şi a fost foarte, foarte greu. Te trezeşti într-un loc în care nu cunoşti pe nimeni şi pentru mine a fost foarte greu. Nu am de gând să mă schimb. Îmi place ca atunci când cineva mă deranjează cu ceva să-i spun exact ce simt în acel moment”, le-a povestit Diana prietenilor ei virtuali într-un live pe Facebook.

