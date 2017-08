Video. Nu a mai putut şi a zis adevărul! Cătălin de la "Insula Iubirii" şi-a prezentat partenera: "Gata, vă zic cu cine AM RĂMAS"

După ce a renunţat la relaţia de doi ani de zile cu Nico, Cătălin a fost pus la zid de fanii emisiunii "Insula Iubirii - Temptation Island". Sătul să tot fie întrebat cu cine a rămas după terminarea show-ului, acesta a făcut un Live pe Facebook

"Pentru că m-am săturat să tot fiu întrebat ce s-a întâmplat, cu cine am rămas după emisiune, am decis să vă spun... Am rămas cu…. mâna mea”, a spus râzând Cătălin.

Desigur, pentru a afla ce s-a întâmplat în TRIO-ul sezonului cu număr 3 trebuie să fiţi în faţa micilor ecrane DUMINICĂ, DE LA 20:00, DOAR LA ANTENA 1!

