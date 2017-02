Ăsta este salariul unui actor de clasa I! Mihai Bendeac a recunoscut cât câştigă din teatru: "Tocmai am primit o mărire de 50%"

Invitat la "Dincolo de aparenţe" de pe Antena Stars, Mihai Bendeac a povestit despre cum a reuşit să intre la Teatrul de Comedie, dar şi despre salariul foarte mic pe care îl câştiga de acolo

"Când m-am angajat la Teatrul de Comedie, directorul era George Mihaita. Am înlocuit pe cineva la un spectacol şi după cinci ani am reuşit să confirm ceea ce sunt. Eram actor debutant. Acum am trecut la categoria de actor clasa I şi am salariul de 1.800 de lei. Dacă aş sta în banii ăştia, ar fi rău", a spus Mihai.

