Ca între jurați: CRBL a făcut o vizită pe platoul ”iUmor”, împreună cu soția sa, Elena

Emisiunea iUmor”, care va debuta la Antena 1 pe 5 martie, de la ora 20:00, cu cel de al treilea sezon, a avut parte și de apariții speciale în timpul pauzelor de producție. CRBL a făcut o vizită colegilor săi de la pupitrul ”iUmor”, într-una dintre zile.

El nu a venit singur, ci însoțit de soția lui, Elena și a profitat de pauza de filmare pentru a sta de vorbă cu Mihai Bendeac și cu Delia.

”Dacă tot ne aflam în apropiere, am zis să intrăm puțin și să vedem ce fac colegii noștri” spune CRBL, mai ales că și el este în postura de jurat, la emisiunea Next Star.

