GALERIE FOTO! Cheloo își păstrează și în acest sezon al emisiunii „iUmor„marca înregistrată: tricourile cu mesaje create de el

Și în cel de-al treilea sezon al emisiunii „iUmor”, care va începe la Antena 1 duminică, 5 martie de la ora 20:30, Cheloo se va întoarce la masa juriului purtând tricouri cu noi mesaje.

Juratul are texte și desene noi, create chiar de el special pentru emisiune. Ce îl inspiră? „Totul e în funcție de stare. Eu îmi fac mesajele, grafica, desenele, iar restul – le mulțumesc prietenilor care mă ajută să și am tricoul în forma asta. Dar nu am nicio direcție. Încerc să mi le termin cu puțin timp înainte de a începe emisiunea. Când fac tricourile pentru iUmor regăsesc o parte din modul haotic de a îmi scrie versurile. Folosesc aceeași tehnică dementă pe care nu pot să o descriu foarte bine, pentru că nu îmi dau seama cum funcționează. Dacă m-aș prinde cum funcționează, probabil că aș scrie mai multe piese pe an”, declară Cheloo pe care telespectatorii Antena 1 îl vor vedea în plină formă de jurat chiar de la prima ediție din 5 martie, de la ora 20:30.

