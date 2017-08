Cum le explici americanilor, la vamă, ce este șoriciul și cum se pregătește: "We take the pig from the "coceaina" Before adidas, is this șoric"

Românul este român şi dincolo de graniţă, iar dorinţele unora sunt greu de realizat, mai ales când vine vorba despre transportul unei delicioase porţii de sorici peste hotare. În Statele Unite. Vă gândiţi la ce ne gândim şi noi, nu?

Cum să îi explici americanului ce porţi tu în bagaj? Dan Badea a găsit soluţia şi a detaliat întregul proces de pregătire a acestei delicatese româneşti:

"Visam, noaptea, cum mă duc în faţa omului, poliţist american: "We have a tradition. We take the pig from the coceaina, two drunk men pulling a wire from the rât".

