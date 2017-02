Da, a făcut şi asta! Mihai Bendeac a fost plătit în aur de... femei: "Am prestat anumite servicii"

Actorul nu s-a ferit de nimic şi a dezvăluit lucruri în premieră. Un lucru la care nu se aştepta nimeni este cel povestit în materialul de mai sus

"Nu dau bani pe haine, pe băutura şi nici pe femei. Eventual aş primi de la ele. Am şi păţit asta. Am trecut printr-o perioadă mai ciudată. Am fost plătit pentru servicii, anumite servicii. A fost o fantezie şi am trăit aşa câteva luni, era un fel de scenariu pentru mine. Am primit nişte cocoşei de aur, dacă îţi vine să crezi", a povestit Mihai.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din iUmor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/iumor/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/iUmorAntena1/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/iComedyOficial .

Nu în ultimul rând, dacă nu sunteţi în faţa televizorului, puteţi urmări emisiunea live pe AntenaPlay: https://goo.gl/DYz2NA, la fel şi toate înregistrările integral.