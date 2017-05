iUmor mai mare ca al ei nu a avut nimeni! Doina Teodoru este câștigătoarea celui de al treilea sezon „iUmor”

După un sezon plin de emoții și pentru concurenți, dar și pentru juriul „iUmor” care a trecut prin momente grele de-a lungul audițiilor, cu cele mai neașteptate apariții și numere pe scenă, cel de-al treilea sezon s-a încheiat cu succes, Antena 1 fiind lider de piață pe toate targeturile de populație măsurate.

Marea câștigătoare, votată de telespectatorii Antena 1 prin SMS și pe aplicația „iUmor”, este nimeni alta decât Doina Teodoru. În cazul ei zicala „vorba dulce mult aduce” nu a fost valabilă, pentru că ea a câștigat premiul de 20.000 de euro după unul dintre cele mai picante numere de roast din istoria emisiunii, cu cele mai dure replici. La fel de ingenuă, dar de două ori mai usturătoatoare în remarci decât la audiții, Doina nu a „iertat” mai multe vedete din showbiz.

Începand prin a spune „în seara asta vreau să îmi cer scuze față de toți cei pe care i-am supărat cu roast-ul meu de data trecută”, ea a pornit un nou tir de rafale caustice, care a dat emoții până și juraților „iUmor”. Atât Mihai, Delia, Cheloo, cât și prezentatorii Șerban și Vlad au așteptat cu sufletul la gură să audă ce va avea de spus de această dată Doina despre ei. Și a avut multe, astfel că niciunul nu a scăpat neluat la… roast. „Cred că este cea mai mare diferență între audiții și finală pe care eu am văzut-o aici vreodată! Ai fost de zece ori mai bună acum. A fost senzațional!”, i-a spus Bendeac. „E bine de tot! Votați-o”, l-a completat și Delia.

După surpriza de duminică seara și după câștigarea marelui premiu „iUmor”, Doina este foarte fericită. „Mă bucur foarte mult! Nu mă așteptam, am avut mari emoții aseară când mă uitam la televizor, așteptând votul publicului! Sunt foarte încântată, mai ales că este pentru prima oară când particip la un concurs de anvergura acesta. De fapt, vă spun sincer, este și prima oară când câștig ceva”, declară Doina Teodoru, încă emoționată.

Cei care vor să îi calce pe urme, să vină cu o doză zdravănă de umor, să impresioneze juriul sau doar să îi „înnebuneacă” pe Bendeac, Delia sau Cheloo se pot înscrie la http://casting.a1.ro/iumor/ pentru a participa la cel de-al patrulea sezon.

