Mihai Bendeac rupe tăcerea și dezvăluie planurile sale cele mai dragi: „Mă jur, fac un copil, mă plimb, plec în lume, mă îmbăt seri la rând, iubesc, trăiesc!”

Mihai Bendeac, juratul „iUmor” a postat pe pagina sa de Facebook o declarație sinceră despre ce are de gând să facă la final de an, după ce 2017 a fost ocupat până peste cap cu filmări, proiecte, jurizări.

Actorul a postat pe pagina sa o sinteză a anului, dezvăluind că ultima lună și-o va dedica exclusiv sufletului său și vieții personale. Ba, mai mult, nu exclude să devină tată.

„Martie-Aprilie 2017: Am scris un întreg sezon de serial

Mai 2017: Am pregătit un întreg sezon de serial și am scris scheciuri

Iunie 2017: Am filmat sezonul de serial

Iulie-August 2017: Am scris scheciuri și am avut audiții.

Septembrie 2017: Filmez iar la serial și filmez scheciuri. Încep stagiunea la teatru.

Octombrie 2017: Filmez scheciuri, scriu serial, joc la teatru.

Noiembrie 2017: Pregătesc un spectacol nou, joc la teatru, scriu serial.

MĂ JUR CĂ, ORICE AR FI, ÎN DECEMBRIE, NU FAC NIMIC!

Bă, da' nimic!!!! Nimic!!! Absolut nimic! Mă f..t, fac un copil, mă plimb, plec în lume, mă îmbăt seri la rând, iubesc, trăiesc.

Apropo.. Regret că am muncit toată vara? Nu. Că sunt obișnuit de 15 ani să nu am viață”, e postarea lui Bendeac de pe Facebook.

Şi în acest sezon, mulți dintre concurenţii care vor să îi surprindă pe jurații Mihai Bendeac, Delia sau Cheloo au venit pentru prima dată în România, special pentru emisiunea ”iUmor. Efectele nu se vor lăsa mult aşteptate, aceaştia impresionând cu lucruri inimaginabile şi feluri unice de comedie din diferite zone ale lumii. Care vor fi cele mai interesante sketch-uri, cum vor reacţiona membrii celui mai nebun juriu din România sau ce numere ieșite din comun vor intra în lupta pentru marele premiu, telespectatorii vor vedea la iUmor începând de duminică, 17 septembrie, la Antena1.

Comedia atinge cote alarmante cu cel de-al patrulea sezon al emisiunii „iUmor”, difuzat începând cu 17 septembrie, de la ora 21.00.

