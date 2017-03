Mihai Bendeac va cădea de pe scaun de râs și îl va face pe concurent să plângă de emoție la ”iUmor”

Cel mai în vârstă participant la festivaluri de umor din țară ajunge duminică, 12 martie, de la ora 20:30 la ”iUmor”. El nu va veni cu mâna goală, ci cu două sticle de țuică și cu texte învățate în livadă. ” Când dau cu sapa eu mai și repet”, spune concurentul râzând.

”Când l-am văzut și când a spus că a venit să ne prezinte câteva momente vesele, am crezut că va începe Apocalipsa. Glume folclorice”, va spune Mihai Bendeac, ale cărui așteptări vor fi extrem de reduse.

Concurentul va reuși în scurt timp să le schimbe juraților complet starea de spirit, mai ales lui Mihai, care va cădea la propriu de pe scaun de râs.

Ce glume are în repertoriu, dar și ce îi va spune Bendeac la final concurentului, astfel încât acestuia să îi dea lacrimile, telespectatorii vor afla duminică, de la ora 20:30, la Antena 1.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din iUmor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/iumor/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/iUmorAntena1/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/iComedyOficial .

Nu în ultimul rând, dacă nu sunteţi în faţa televizorului, puteţi urmări emisiunea live pe AntenaPlay: https://goo.gl/DYz2NA, la fel şi toate înregistrările integral.