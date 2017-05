Șerban Copoț și Vlad Grigorescu se pregătesc de marea finală „iUmor”: "A fost cel mai bun sezon, din punct de vedere al concurenților"

După interviuri, discuții, încurajări sau consolări, Șerban Copoț și Vlad Grigorescu au ajuns să îi cunoască cel mai bine pe concurenții „iUmor”, mai ales pe cei 10 care vor lupta în marea finală de duminică, 21 mai, de la ora 20:30, la Antena 1: Coco Marinescu, Ioan Stan, Trupa Comedy Zebra Show, Cristi Priză, Dima Cubreacov, Doina Teodoru, Mikael Szanyiel, Albert Cremene, Ioana Roman și Bogdan Zloteanu.

Șerban Copoț, care prezintă de trei sezoane „iUmor”, face o retrospectivă și o evaluare a celor care au urcat, cu mai mult sau mai puțin curaj, pe scena emisiunii. „Mie mi se pare că cei de acum, din acest sezon, sunt cei mai ancorați în cerințele și așteptările pe care acest show și jurații le au de la ei. Au văzut și ei foarte multe J. Dar, chiar și așa, nu au lipsit nici situațiile de X Files...”, își amintește Șerban, amuzat de câteva dintre momentele care i-au lăsat perplecși și pe Delia, Cheloo și Mihai Bendeac. Însă, unul dintre cele mai mari câștiguri pentru varietatea aparițiilor la „iUmor” este, cu siguranță, prezența concurenților străini. „Mă bucur că artiștii internaționali au auzit de show-ul nostru, îl văd pe net și vin, special pentru noi, în România în număr din ce în ce mai mare”, adăugă prezentatorul „iUmor”.

Colegul său, mentalistul Vlad Grigorescu este de părere că „acesta a fost cel mai bun sezon, din punct de vedere al concurenților care au venit la iUmor. Și spun asta mai ales pentru că noi stăm de vorbă cu ei în culise și ajungem să îi și cunoaștem puțin”. El este totuși rezervat legat de momentele din finală. „Sper să nu fie dintre cei <one hit wonder>, cu numere senzaționale în audiții și în finală să nu mai aibă cu ce să vină. E posibil însă să fie și surprize plăcute”, încheie artistul care a câștigat primul sezon „iUmor” cu un adevărat show de magie, iluzionism și umor. Despre trecerea de la statutul de concurent la cel de prezentator „iUmor”, Vlad spune că s-a întâmplat atât de repede, încât „nu am apucat să simt diferența. M-a luat valul și s-a și terminat sezonul”, spune râzând acesta.

Amândoi se pregătesc pentru marea finală de duminică, 21 mai, de la ora 20:30, când îi vor întâmpina pe cei 10 finaliști aleși de publicul „iUmor”. Cei care vor primi trei Like-uri din partea juriului emisiunii vor intra la votul publicului, pe aplicația „iUmor”, telespectatorii fiind cei care îl vor desemna pe marele câștigător al premiului de 20.000 Euro.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din iUmor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/iumor/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/iUmorAntena1/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/iComedyOficial .

Nu în ultimul rând, dacă nu sunteţi în faţa televizorului, puteţi urmări emisiunea live pe AntenaPlay: https://goo.gl/DYz2NA, la fel şi toate înregistrările integral.