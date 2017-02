Vlad Grigorescu duce experiența #MINDFUCK în țară, într-un show fără precedent în România!

Prezentatorul ”iUmor”, Vlad Grigorescu tocmai a încheiat filmările pentru cel de al treilea sezon al producției ce va începe în curând la Antena 1.

Însă el nu se pregătește de o vacanță, ci de un număr senzațional de magie, ceva ce va fi mai degrabă o experiență decât un simplu spectacol, pentru cei ce îl vor urmări. Vlad va schimba, începând de sâmbătă, 18 februarie scena ”iUmor” cu scenele sălilor de spectacole din Brașov, Sibiu, Timișoara, Arad, Oradea, Deva, Alba Iulia, Cluj, Târgu Mureș, Bistrița și București.

Turneul organizat de Just For Fun Events este foarte special, atipic și va fi ceva ce publicul din România nu a mai văzut până acum. ”Spectatorii vor simți cum li se pot citi gândurile, cum pot fi influentați, cum li se poate prezice fiecare mișcare și vor fi surprinși de tot ceea ce vor trăi în acele momente”, declară magicianul.

După cum spune chiar el, #MINDFUCK este despre timp și despre vise, un ”one man show” de aproximativ o oră în care el va interacționa direct cu cei din sală, trecându-i prin tot felul de stări, de la amuzament și până la emoție și uimire.

”Acest spectacol este cel mai ambițios proiect al meu. Am lucrat foarte mult la el, mai ales că eu am făcut și am coordonat tot, de la lumini, la sunet, la proiecție, la grafică, la scenariu, la scenografie, etc. Sunt sigur că îi va lua complet prin surprindere pe spectatori, pentru că e plin de întorsături interesante. Îmi doresc ca oamenii să vină cu mintea deschisă și să fie pregătiți să se joace”, spune Vlad, mai ales că toți cei care se vor afla în sală vor lua parte direct la evoluția show-ului și alegerile lor pot schimba felul în care acesta se desfășoară.

Spectacolul este interzis copiilor sub 12 ani.

Turneul începe pe data de 18 februarie și va avea loc în următoarele orase:

Brașov, Sibiu, Timișoara, Arad, Oradea (18-23 feb)

Deva, Alba Iulia, Cluj, Tg Mureș, Bistrița (16-20 martie) și București.

Mai multe detalii pe pagina www.vladgrigorescu.ro

Bilete online pe www.iabilet.ro

