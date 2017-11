Ana Maria Calița, pentru a doua oară într-o finală ”iUmor”: ”După ce am apărut la emisiune am început să primesc lucruri gratis la magazin”

Revederea dintre Mihai Bendeac și Ana Maria Calița, una dintre cele mai îndrăgite foste concurente ale emisiunii, a fost complet neprevăzută în acest sezon.

Dacă la audiții Ana Maria a glumit spunând că a revenit în sezonul patru al show-ului ”iUmor” pentru că are nevoie de bani să își cumpere un loc de parcare și o boxă la apartamentul său proaspăt achiziționat, se pare că adevărul este altul: ”Nu știu dacă trebuie să câștig <iUmor>, dar îmi doresc, e un vis de care am nevoie”, ne-a mărturisit Ana Maria.

Finalista ”iUmor” îmbină teatrul cu show-urile de stand-up, însă doar pentru că urcă pe scenă foarte des, nu înseamnă că a reușit să scape de emoții. ”Când am urcat prima dată la un open mic a fost un fiasco, doar că tot ce am simțit atunci m-a făcut să-mi doresc să mai încerc și... iată-mă aici”, a mai spus Ana Maria, care își scrie singură materialele, inspirată din experiențele sale din viața de zi cu zi. ”Îmi notez gânduri aproape zilnic și mai târziu le transform în material pentru stand-up. Nu am o rețetă, scriu ce mă frustrează, transform până și experiențele neplăcute în ceva amuzant”, a mai spus Calița.

Un lucru e cert, după apariția la ”iUmor”, chiar dacă nu a reușit să câștige marea finală, Ana Maria a câștigat o mulțime de admiratori. ”După ce am apărut la emisiune am început să primesc lucruri gratis la magazin”, a mai spus Ana Maria Calița.

Cea mai îndrăgită emisiune de umor din România se apropie de finalul celui de-al patrulea sezon. Duminica aceasta, telespectatorii pot urmări un BEST OF al celor mai tari momente ale artiștilor internaționali din toate cele patru sezoane. În doar două săptămâni, pe 10 decembrie, la marea finală, românii vor afla cine este câștigătorul ”iUmor” din acest sezon!

Finala ”iUmor” de pe 10 decembrie va fi înregistrată, însă votul telespectatorilor se va face live, după ce fiecare dintre câștigătorii celor 11 ediții își va prezenta numărul pregătit. Dacă în audiții aceștia aveau nevoie de două dintre voturile juraților pentru a ajunge la vot în aplicația ”iUmor”, în marea finală, concurenții trebuie să îi convingă pe toți trei, altfel sunt eliminați.

În seara difuzării marii finale, publicul telespectator va putea vota interpretarea concurenților într-un interval de 20 de minute pentru a decide prin votul prin SMS marele câștigător, care va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 20.000 de euro.

Cei 11 concurenți calificați în finală sunt Doru Ivanov, Ana Maria Calița, Radu Bucălae, Ioana State, Cosmin Tobă, Bobi Dumitraș, Paul Lungu, Adi Bobo, Antonia Boantă, Voicu Mane și Ștefania Dumitru.

În acest timp, emisiunea ”iUmor” continuă căutarea pentru cele mai bune numere de comedie din întreaga lume!

Delia, Cheloo şi Mihai Bendeac sunt cei trei jurați ”iUmor” în fața cărora sute de umoriști din toate țările lumii și-au prezentat cele mai amuzante numere de stand up, magie, mimă sau improvizație. Persoanele care vor să participe în noul sezon se pot înscrie deja pe adresa casting.a1.ro sau pot merge la casting în orașele:

CHIȘINĂU, 7 decembrie: Hotel Cosmos, ora 9.00

IAȘI, 9 decembrie: Universitatea Apollonia, ora 9.00

CLUJ-NAPOCA, 11 decembrie: Hotel Univers T, ora 9.00

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din iUmor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/iumor/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/iUmorAntena1/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/iComedyOficial .

Ai pierdut o ediţie din emisiunea iUmor? Le găseşti pe toate, integral, pe AntenaPlay: https://goo.gl/DYz2NA. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!