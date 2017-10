"Bună, am venit să-mi dau corigența!". Bobi Dumitraș, de la ”Fără Zahăr”, din nou pe scena iUmor: "Nu vreți să știți cum era Macarena cu toporul, în Dorohoi"

Dacă prima dată nu i-a ieşit, a doua a fost cu noroc. Bobi Dumitraş a făcut juriul să râdă cu lacrimi şi l-au apaludat în picioare. Numărul său de stAnd up cu repetiţie a fost perfect. Niciun moment mort, nicio glumă proastă. A dat dumă, după dumă.

"Am prins ocazia să mă întorc, am prins şi un tren ieftin şi pentru că orice bărbat, în lumea asta, are dreptul să te dezamăgească de două ori", mărturiseşte concurentul, cu umorul său caracteristic.

"Eu am mai fost la dumneavoastră şi nu o fost bine şi, când am ajuns acasă, am retrăit Muma lui Ştefan cel Mare, în varianta cu nevasta: "Eu sunt soţioara Rănile mă dor Mi-am luat-o-n gura, ieri, la iUmor!". "Bine v-am regăsit. Sunt Bobi Dumitrasu şi am venit să-mi dau corigența!", şi-a făcut băiatul nostru intrarea.

Iar ce a urmat a fost pe gustul celor trei juraţi. S-a râs cu lacrimi!

