Cea de-a treia ediție „iUmor” din cel de-al patrulea sezon a fost lider de audiență

Cea de-a treia ediţie a celui mai nou sezon “iUmor”, difuzată duminică seara, între orele 20:58 și 23:12, la Antena 1, a fost lider de audiență, atât pe publicul comercial din mediul urban, cât și la nivelul întregului public din mediul urban şi la nivel national.

Astfel, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, emisiunea s-a clasat pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor cu o audiență medie de 9,8 puncte de rating și 24,2% cotă de piață, în timp ce pe locul al doilea s-a clasat Pro Tv cu o medie de 8,7 puncte de rating şi 21,4% cotă de piaţă.

iUmor a fost lider și la nivelul întregului public din mediul urban cu o audiență medie de 7,5 puncte de rating și 16,7% cotă de piață, în timp ce poziţia secundă a fost ocupată de Pro Tv cu 6,6 puncte de rating și 14,6% cotă de piață.

Şi la nivel național, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor, cu 6,6 puncte de rating şi 15% cotă de piaţă, în timp ce poziţia secundă era ocupată de Pro Tv cu 5,5 puncte de rating şi 12,4% cotă de piaţă.

În minutul de aur, 21,44, peste 1.5 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau producţia Antena 1, dublu faţă de cei care urmăreau atunci Protv.

Radu Bucalae este concurentul ”iUmor” care și-a atras simpatia lui Mihai Bendeac. Toți cei trei jurați au fost încântați de numărul de stand-up al lui Radu, dar mai ales Mihai Bendeac a fost cel care a rezonat cu adevărurile din el.

Cu o mână imobilizată și jumătate de gură, Radu Bucalae a luat pe rând și a dezbătut problemele care apar într-o relație. De la discuțiile interminabile, la compromisurile apărute atunci când un cuplu decide să locuiască împreună, toate i-au mers la suflet lui Mihai Bedeac.

Irinel Pană și Diana Nica au fost cei care au smuls fără prea mare efort toate cele trei voturi ale juraților cu un număr de improvizație care i-a păstrat pe Delia, Cheloo și Mihai Bendeac conectați. ”Așa ar trebui să fie iUmor minut cu minut. Au fost plini de viață, s-au sincronizat perfect”, i-a lăudat Cheloo. Delia a plusat chiar, spunând că astfel de numere, puse în scenă de amatori cu multă pasiune, pot fi chiar mai reușite decât cele ale unor profesioniști.

Ionuț Coman a reușit să îi bulverseze pe jurați, dar din păcate nu cu numărul său, ci cu problema pe care a avut-o când a fost pus să recite primele două versuri din poezia ”Luceafărul”. Oricât de simplu ar putea părea de pronunțat ”A fost odată ca-n povești, a fost ca niciodată”, Ionuț a reușit să stâlcească poezia în mai bine de 20 de moduri.

În cele din urmă, Mihai s-a văzut nevoit să renunțe, iar Ionuț Coman a plecat acasă fără nici un vot, însă eșecul l-a urmărit toată ziua: ”Oare dacă ar veni cineva să îmi pună un milion de euro pe masă, oare aș putea să îl învăț?”.

Venit din Las Vegas, unde locuiește, Baronul Universului a reușit să le provoace celor trei jurați durere, fără să îi atingă măcar. Acesta a câștigat rezistență la durere și reușește să își atârne de pierce-urile sale greutăți de câteva kilograme. Iar dacă Mihai Bendeac a recunoscut că nu a putut să se uite la o bună parte din număr din cauza durerii pe care i-o provoacă imaginile, Cheloo a fost cel care a sublinit calitățile Baronului Universului. ”Personal nu sunt pasionat de acest tip de spectacol, dar după ce am văzut cum v-ați atârnat greutățile de pleoape, am zis că astfel de reprezentație trebuie aplaudată. Cred că toți din sală ar trebui să îl aplaude și să întrebe dacă ar putea face vreodată așa ceva”, a afirmat juratul, iar Baronul a primit două voturi de la cei trei jurați.

Nu la fel de încântat a fost Cheloo de Harder Niels, un magician de 27 de ani din Olanda, așa că nu i-a dat votul său. Cu toate acestea, Niels a reușit să îi încânte pe Delia și Mihai Bendeac, deși numărul lui a fost considerat destul de simplu. ”A făcut niște trucuri pe care le găseai în trusa aia <Micul magician>”, a glumit Bendeac, care însă a fost cucerit de energia acestuia.

Giani Groza a revenit în acest sezon motivat de faptul că data trecută el a considerat că a fost ”distracția lui Cheloo”. Din păcate, jurații nu s-au distrat nici o clipă, iar numărul său de karaoke nu li s-a părut nici amuzant, nici reușit, așa că Giani a anunțat că va continua să cânte la mese în Centrul Vechi.

Cât despre Andrei Neblea, un student la Drept, viitor artist, acesta nu a primit niciun vot, dar a reușit să obțină de la Mihai Bendeac o lecție gratuită de actorie, chiar și după ce numărul lui i-a uluit pe jurați prin lipsa de inspirație. ” Nu-mi spune că ai venit aici cu o foaie pe care ți-ai scris niște bancuri de pe internet”, l-au întrebat consternați jurații după ce Andrei a citit câteva glume.

Ajunsă în această toamnă la cel de-al IV-lea sezon, emisiunea iUmor a debutat în martie 2016 la Antena 1. Delia, Cheloo şi Mihai Bendeac sunt cei trei jurați în fața cărora sute de umoriști din întreaga lume și-au prezentat cele mai amuzante numere de stand up, magie, mimă sau improvizație.

Fiecare dintre cele trei vedete își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar dacă obține minimum două voturi favorabile, un concurent merge mai departe în show.

Concurenţii din fiecare ediţie, care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00.

Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia „iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.

Cei trei câștigători de până acum au fost Vlad Grigorescu (sezonul I), Maria Popovici (sezonul al II-lea) și Doina Teodoru (sezonul al III-lea).

Sursa:Kantar Media Copyright:ARMADATA S.R.L. Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group Analiza este facuta pe target-urilel 18-49 Urban, All Urban, National Perioada 1 octombrie 2017

