Juratul ”iUmor” Mihai Bendeac, emoționat de prezența lui Victor Rebengiuc la spectacolul său

Momentul în care o tânără actriță și-a uitat replica pe scena ”iUmor” l-a făcut pe Mihai Bendeac să își amintească de o întâmplare asemănătoare din cariera sa.

Mihai Bendeac a empatizat cu tânăra actriță care și-a uitat replicile, el trecând la rândul său prin așa ceva în trecut. ”Am avut spectacol cu <Doi pe o bancă>. La premieră, era în sală maestrul Victor Rebengiuc, pe care eu îl consider cel mai mare actor român și care jucase același rol pe care eu l-am jucat la Metropolis, în anii 1980, la teatrul Bulandra. Și pentru prima și ultima dată în viața mea, a început spectacolul și după un minut am avut primul blackout din 15 ani de carieră. Uitasem și numele personajului meu! În acele zece secunde, care au părut ani, ore... nu vrei să știi ce se întâmplă! Iar când am văzut-o pe fata asta, am revăzut momentul acela din viața mea”, a povestit juratul ”iUmor”.

Ce părere au avut despre prestația tinerei actrițe Delia, Cheloo și Mihai Bendeac, telespectatorii pot afla duminică, de la ora 20:45, la Antena 1. În cea de-a 11-a ediție de audiții și ultima din cel de-al patrulea sezon ”iUmor” va stabili concurentul care va merge în marea finală, pe 10 decembrie, alături de Doru Ivanov, Ana Maria Calița, Radu Bucălae, Ioana State, Cosmin Tobă, Bobi Dumitraș, Paul Lungu, Matt Edwards, Antonia Boantă și Voicu Mane.

În acest timp, emisiunea ”iUmor” continuă căutarea pentru cele mai bune numere de comedie din întreaga lume!

Delia, Cheloo şi Mihai Bendeac sunt cei trei jurați ”iUmor” în fața cărora sute de umoriști din toate țările lumii și-au prezentat cele mai amuzante numere de stand up, magie, mimă sau improvizație. Persoanele care vor să participe în noul sezon se pot înscrie deja pe adresa casting.a1.ro sau pot merge la casting în orașele:

CHIȘINĂU, 7 decembrie: Hotel Cosmos, ora 9.00

IAȘI, 9 decembrie: Universitatea Apollonia, ora 9.00

CLUJ-NAPOCA, 11 decembrie: Hotel Univers T, ora 9.00

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din iUmor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/iumor/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/iUmorAntena1/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/iComedyOficial .

Ai pierdut o ediţie din emisiunea iUmor? Le găseşti pe toate, integral, pe AntenaPlay: https://goo.gl/DYz2NA. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!