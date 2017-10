Scott the Blue Bunny sau “Iepuraşul strălucitor”, concurentul care l-a făcut pe Cheloo să părăsească scaunul de jurat: “Nu am rezistat, îmi pare rău”

Scott este, fără îndoială, o apariţie controversată: colorat, languros şi strălucitor din cap până în picioare

“Sunt un frumos, albastru şi strălucitor iepure. Recunosc, uneori lumea arunca în mine cu tot felul de lucruri”, spune Scott înainte de a intra pe scenă.

Numărul lui de magia, însă, nu le-a prea plăcut juraţilor noştri. “Îmi pare rău că nu am rezistat până la final şi am plecat din sală. Am pierdut şansa unică de a sta de vorbă cu un om care nu are ce cauta pe scenă iUmor”, spune Cheloo.

