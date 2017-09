Amenajează-ți balconul de toamnă

În această perioadă nu mai ai timp pentru concedii, dar tot mai ai timp după de relaxare după muncă. Poți petrece câteva ore în propria ta oază de liniște amenajată în balconul apartamentului.

Dacă stai la bloc și ai balconul închis, probabil că ai depășit deja și etapa finisării lui, așa că poti incepe amenajarea cu alegerea mobilierului, decoratiunilor si accesoriilor. Dar si asa mai poti aduce mici imbunatatiri, care te vor ajuta sa-i imprimi spatiului din exteriorul apartamentului tau o placuta senzatie de caldura.

De exemplu, poți placa peretele din zona in care vei amenaja oaza de relaxare cu parchet, lambriu sau panouri din lemn sau poti imbraca pardoseala balconului cu dusumea speciala de exterior, folosita de obicei in placarea zonelor din jurul piscinelor sau in finisarea teraselor amenajate in aer liber. Dupa cum iti poti da seama, aceasta din urma este potrivita pentru orice spatiu expus la umiditate si intemperii, fiind tratata cu solutii care ii confera rezistenta si durabilitate.

Ce loc de relaxare e cel in care nu gasesti o canapea sau macar un fotoliu confortabil? Oricat de mic ar fi balconul tau, daca vrei sa-l transformi intr-un spatiu taman bun pentru cateva clipe de rasfat si leneveala, trebuie sa-l dotezi cu piesele de mobilier potrivite. Si cum majoritatea balcoanelor sunt destul de mici, ar trebui sa-ti indrepti atentia spre piese mici si compacte, care sa ocupe cat mai putin loc: o bancuta din lemn sau din rattan impletit (sunt perfecte si cele ce doar imita rattanul), o canapea cu doua locuri, fara brate, unul sau doua fotolii confortabile de exterior sau doua scaune comode, cu sezut moale si spatar ergonomic, un mini balansoar, un fotoliu suspendat, agatat de tavan sau chiar un mini hamac. Oricare dintre piesele enumerate mai sus va putea fi asortata unei masute de cafea, cu design ergonomic.

