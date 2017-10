Ce sunt atacurile de panică severe? Vezi care sunt semnele acestei afecțiuni. Te regăsești în descriere?

Atacurile de panica severe se diferentiaza fata de cele obisnuite prin forma si intensitatea starii de anxietate pe care o genereaza asupra persoanei afectate.

Principalele criterii dupa care un atac de panica poate fi catalogat ca fiind sever tin de nivelul la care acesta perturba viata persoanei. Mai exact schimbarile pe care le determina in plan familial sau social si frecventa episoadelor de atac de panica.

Frecventa in atacurile de panica severe

Atacurile de panica nu se manifesta cu aceasi frecventa in cazul persoanelor predispuse si nici in cazul celor depresive. O persoana obisnuita poate experimenta o astfel de situatie o data sau de mai multe ori pe parcursul vietii, concomitent cu petrecerea unor evenimente infricosatoare sau de mare incarcatura emotionala. In schimb in cazurile celor ce sufera de forme cronice ale depresiei, atacurile de panica severe sunt ceva obisnuit, declansandu-se cel putin o data sau chiar de mai multe ori pe zi, perturband astfel grav viata individului. Totodata frecventa acestora determina o agravare a simptomelor si aparitia unor comportamente neobisnuite.

Atacurile de panica severe, semne ale unei afectiuni grave

Atacurile de panica severe nu reprezinta boli propriuzise, ci mai mult simptome sau raspunsuri ale organismului in fata unor afectiuni neurologice. Asadar se impune ca o persoana ce observa astfel de episoade in mod obisnuit sa ia cat mai repede masuri in a consulta medicul psiholog. Adoptarea cat mai rapida a unei forme de tratament, recomandate de catre specialist previne degenerarea bolii si aparitia unor situatii serioase ce pot pune in pericol viata pacientului.

Atacurile de panica severe si tendinta de evitare

Constientizarea de catre o persoana a faptului ca sufera de o anumita afectiune psihologica este o necesitate. Astfel individul va putea sa identifice din timp elementele ce ii declanseaza atacurile de panica severe, prevenind astfel pe termen scurt aparitia lor. Insa aceasta nu este o solutie viabila pe termen lung. Daca boala este lasata se evolueze nesupravegheata si nu se urmeaza diferite forme de tratament, factorii ce declanseaza atacurile de panica severe se vor inmulti treptat. Persoana va ajunge la un momentdat in situatia de a evita orice interactiune sociala, renuntand chiar la locul de munca si se va izola in propria locuinta sau in alt loc in care se considera in siguranta. Dezvoltarea agorafobiei este consecinta des intalnita in astfel de situatii, pentru persoanele ce nu beneficiaza de ingrijiri medicale de specialitate.

Tratament adecvat pentru atacurile de panica severe.

Ca si in tratamentul altor boli neuro-psihologice des intalnite, pentru atacurile de panica severe recuperarea pacientului presupune doua etape. Acestea se vor aplica la indicatiile specialistului, fie simultan, fie pe rand - pentru grabirea vindecarii si cresterea eficientei tratamentului.

1. Administrarea de medicamente antidepresive ce regleaza nivelul de serotonina din creier. Tratamentul va avea o durata de cel putin 5-6 luni, iar pentru cresterea eficientei se pot folosi substante auxiliare din categoria benzodiazepinelor.

2. Terapii cognitiv-comportamentale ce ajuta persoanele suferinde sa identifice factorii ce determina aparitia simptomelor. Totodata, in urma sedintelor de psihoterapie, pacientul va intelege si va putea elimina blocajele psihologice sau temerile ce constituie cauza principala pentru atacurile de panica severe.

Articol furnizat de Psiholog Simona Jeles.