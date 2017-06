Cele mai atractive produse pe piata electrocasnicelor in 2017

Tehnologia avanseaza intr-un ritm ametitor, iar acest lucru se aplica si electrocasnicelor. Azi, electrocasnicele performante fabricate cu ajutorul tehnologiei inovative simplifica mult activitatea de zi cu zi, un lucru benefic avand in vedere ca numeroase persoane traiesc intr-un ritm cotidian nebun. Ceea ce pana mai „ieri” putea parea o utopie, azi se intampla, iar „maine” poate sa para demodat. De la an la an, electrocasnicele propuse pe piata de profil vin cu caracteristici noi, functii care pot parea imposibil de realizat, programe extrem de performante s.a.m.d.

Anul trecut, de exemplu, piata electrocasnicelor mari si mici a inregistrat rate substantiale de crestere, insumand in trimestrul al doilea 87 de milioane EUR, de peste 30% mai mult fata de perioada similara 2015. De exemplu, in perioada amintita, vanzarea aparatelor frigorifice a crescut cu peste 25%. Cresterea vanzarilor este justificata: consumatorul roman tinde catre o buna calitate a vietii si face investitii pentru a-si atinge acest scop.

Top 3 Cele mai importante electrocasnice din locuintele romanilor

1. Aragazul

Aragazul isi are originile pe la 1490, insa cele mai performante sisteme de gatit de azi (plitele electrice cu inductie) nu prea mai duc cu gandul la prima plita de gatit din caramida, inventata in Alsacia. Aragazul este cel mai prezent aparat electrocasnic in casele romanilor, fiind una dintre achizitiile frecvent realizate. In ceea ce priveste tipurile de aragazuri, se pot identifica urmatoarele:

Aragazuri pe gaz;

Aragazuri electrice din sticla ceramica;

Aragazuri industriale.

2. Sisteme frigorifice

Aparatele frigorifice sunt, de asemenea, aparate electrocasnice foarte importante, avand in vedere utilitatea pe care o au. Pastrarea alimentelor la temperaturi optime este esentiala pentru sanatatea tuturor celor care le consuma. In ceea ce priveste tipurile de aparate frigorifice, din nou tehnologia isi spune cuvantul:

Frigiderul cu o singura usa/cabinet – frigiderul clasic;

Frigiderul cu 2 usi: include frigider si congelator;

Combina frigorifica: intr-o varietate de modele, care pot pune in dificultate cumparatorul - despre cum se poate alege acest aparat frigorific se pot vedea detalii aici;

Frigider sau combina frigorifica de tip Side by Side: numit asa pentru sistemul de deschidere a usilor (in oglinda);

Lada frigorifica sau congelator – aparat frigorific care doar congeleaza produsele.

3. Masina de spalat

Achizitionarea unei masini de spalat nu poate fi considerata un moft. Utilitatea sa este binecunoscuta, indiferent de statutul social sau venitul persoanei care o foloseste. In ceea ce priveste tipurile de masini de spalat, azi, in functie de dimensiuni, pot fi o optiune urmatoarele:

Masini cu incarcare verticala;

Masini cu incarcare frontala;

Masini slim cu incarcare frontala;

Masini slim compacte cu incarcare frontala.

Cu privire la alte criterii de alegere, trebuie sa se tina cont de urmatoarele aspecte:

Caracteristici precum: accesul la cuva de rufe, capacitatea de spalare, numarul de rotatii pe minut programele de spalare, eficienta energetica, nivelul de zgomot, constructia cuvei, rezistenta ceramica – mai multe detalii va sunt oferite de topproduse.ro;

Bineinteles ca numarul electrocasnicelor aflate in locuinta unui roman creste exponential cu venitul acestuia, insa cele mai atractive vor ramane intotdeauna cele mai frecvent utilizate. In concluzie, cei mai multi romani isi vor indrepta atentia in primul rand catre produse absolut necesare si dupa achizitia acestora, catre alte produse pe care le considera importante pentru traiul zilnic.