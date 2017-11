Cum să ai un sistem smart home, cu mai puțin de 1.500 de euro?

Cum ar fi ca dimineața să te trezești la auzul melodiei preferate, iar cafeaua să te aștepte deja la bucătărie? Cum ar fi ca, prin simpla apăsare a unei taste, să poți controla toate dispozitivele din casă, de la televizor, la lumină și instalația de gaze? Poate părea un scenariu SF, însă tehnologia de azi ți-o permite prin intermediul unui sistem smart home.

Compania românească de IT&C Visual Fan a lansat, sub brandul AllView, Siebo Smart Home, prima soluție autohtonă de acest tip. Acest sistem poate fi personalizat în funcție de cerințele fiecărui client în parte. Elementul de bază este camera de luat vederi Siebo SmartCam, ce are rolul de unitate centrală de supraveghere și comandă a casei, putând fi conectată la o serie de senzori (un senzor IR ce controlează toate aparatele cu telecomandă din casă, dar și senzori de gaz, de fum, de lumină, de temperatură, de umiditate, de mișcare etc.). Toți aceștia pot fi controlați de pe smartphone sau tabletă prin intermediul aplicației Android dezvoltate de Allview (aplicația pentru sistemul de operare iOS va fi disponibilă în curând).

Prețul de pornire pentru un sistem Siebo Smart Home este de 799 de lei și poate ajunge până la 6.000 de lei, în funcție de complexitate și de numărul de senzori și dispozitive integrate.

În formulă completă, sistemul va cuprinde și o oglindă inteligentă (foto): rezistentă la contactul cu apa, aceasta recunoaște atingerile în 10 puncte de presiune, se conectează la mediul online prin WiFi și comunică prin Bluetooth cu alte gadget-uri. Oglinda poate servi drept panou de comandă pentru smart home, dar este utilă în același timp și pentru monitorizarea stării de sănătate. Astfel, terminalul este conectat atât la un cântar inteligent, cât și la un senzor care măsoară gradul de hidratare a pielii, făcând recomandări pentru fiecare situație în parte.

Pe lângă funcțiile menite să maximizeze confortul locatarilor, Siebo Smart Home reprezintă un pas înainte și în materie de utilizare responsabilă a resurselor, permițând controlul consumului și scăderea costurilor de locuire. Potrivit reprezentanților companiei, sistemul va fi îmbogățit în anul ce urmează cu o serie de noi senzori și dispozitive inteligente, atât pentru casă, cât și pentru birou.

