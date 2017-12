Cum să alegi cele mai sigure jucării pentru copilul tău?

Jucăriile pentru cei mici au devenit o grijă pentru părinții din ziua de astăzi, care se confruntă cu pericolul pe care multe dintre acestea îl au asupra sănătății copiilor. Alegerea jucariilor si jocurilor pentru copii trebuie sa se faca cu rabdare si pe baza mai multor criterii.

Asadar, de ce trebuie sa tii cont atunci cand cumperi jucarii pentru copii?

● Jucării care contin urme de plumb

Plumbul este un metal toxic, care pune in pericol sanatatea copilului, mai ales ca poate fi absorbit usor in organism, prin contactul pielii cu el sau prin rontairea jucariilor care il contin. Se regaseste adesea in produsele care contin metale sau in accesoriile din seturile de frumusete pentru fetite.

● Jucăriile pe bază de magneți

Cei mici sunt fascinati de modul in care magnetii sunt atrasi de fier. Insa contactul pielii copilului cu magnetii si rontairea lor in timpul jocului poate fi periculoasa pentru sanatatea lui. Atunci cand cumperi jucarii cu magneti este important ca partea magnetica sa fie acoperita in totalitate de alte materiale, considerate sigure pentru sanatate, astfel incat cel mic sa nu intre in contact direct cu materialul daunator.

● Jucăriile foarte gălăgioase

Multe dintre jucariile zgmotoase au un nivel al sonorului mai mare decat ar trebui, punand in pericol sanatatea auzului copilului. Chiar si jucariile sau aparatele muzicale pentru adormit bebelusii, care emit sunete albe, au fost recent puse la zid de anumiti specialisti. Acestia au descoperit ca nivelul maxim de zgomot al multor jucarii depaseste limita de 50 de decibeli, considerata sigura pentru auzubul celor mici.

● Jucariile din plastic

Acestea sunt cele mai populare de pe piata. Insa se pot dovedi periculoase daca au in componenta lor substante toxice, care au efecte negative pe termen lung in dezvoltarea copiilor.

● Jucariile de mici dimensiuni si cu parti detasabile



Vârsta este unul dintre principalele criterii pe care trebuie sa le ai in vedere atunci cand cumperi jucarii pentru copii. E important sa tii cont de recomandarea de varsta inscrisa pe eticheta.

