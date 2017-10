Decorează-ți casa ca un designer profesionist

Dacă simți nevoia să faci câteva schimbări în decorul casei tale, dar nu dispui de suficiente resurse pentru angajarea unui specialist în amenajări interioare, iată câteva sfaturi utile:

Poate un anumit colt al locuintei tale iti displace in mod deosebit si vrei neaparat sa te ocupi de transformarea lui, inainte de a face orice altceva. Nu gresesti cu nimic, doar ca trebuie sa ai grija ca piesele noi de mobilier, decoratiunile sau accesoriile care trebuie sa schimbe imaginea acelui loc sa se integreze armonios in interiorul incaperii din care face parte.

Vezi cele mai noi anunțuri cu mobilă și decorațiuni de pe Lajumate.ro.

Ține cont ca un designer n-ar aduce o canapea mov ultra moderna cu picioare din inox intr-un living amenajat in stil clasic, unde predomina mobilierul din lemnul masiv cu incrustatii, asa cum se purta odinioara.

Dacă oscilezi intre mai multe stiluri de amenajare si nu te poti hotari asupra unuia, combina macar doua dintre ele, asa cum fac multi designeri profesionisti. Foarte popular in ultimii ani este stilul rustic, folosit in completarea decorului locuintelor amenajate in stil modern. Afla cum poti face asta de aici: Interioare moderne cu accente rustice.

Nu te grăbi sa cumperi tot felul de obiecte decorative doar pentru a duce la bun sfarsit proiectul de reamenajare. Mai bine lasa peretii goi, in asteptarea decorului perfect, care poate veni si peste o luna sau doua, dar sa-ti placa cu adevarat, decat sa-i umpli cu o duzina de tablouri care nu-ti transmit nimic.

Pe Lajumate.ro vinzi și cumperi rapid și simplu. Adaugă și tu anunț 100% gratuit cu produsele pe care vrei să le scoți la vânzare și milioane de români vor vedea ofertele tale de îndată.