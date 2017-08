Ce trebuie sa stii cand vrei sa confectionezi bijuterii handmade

Cu putina imaginatie si indemanare poti face dintr-un lucru nesemificativ ceva care sa poata atrage atentia celor din jur. Dar pentru a reusi ai nevoie si de rabdare. Poate nu orice va iesi de la inceput, dar prin exercitiu poti confectiona ceva cu totul special.

Pentru a incepe sa realizezi propriile bijuterii trebuie sa iti achizitionezi elementele necesare (margele, lantisoare, pietre semipretioase, fire, inchizatori, ace, zale), dar cel mai important, ai nevoie de putin timp liber.

De unde sa cumperi materialele necesare?

Exista o multime de site-uri care comercializeaza astfel de produse. "Sa Margelim" este un site unde poti gasi materiale la preturi avantajoase. Un lucru placut la primirea coletului de la Sa Margelim este faptul ca la orice comanda primesti o surpriza din partea lor. Un alt site cu preturi foarte bune si o varietate de produse care te pot ajuta este "Adalee". Aici puteti gasi si o multime de reduceri.

De unde poti invata sa confectionezi aceste bijuterii?

Este foarte simplu! Gasesti tutoriale peste tot pe internet. Sunt diferite bloguri de specialitate, cum ar fi "Tutoriale Handmade" sau "Sunt Creativ". De asemenea, pe youtube exista multe video-uri sugestive. Cele mai bune idei creative le poti descoperi chiar aici. Site-ul "Sa Margelim" are chiar o sectiune dedicata tutorialelor, de mare ajutor pentru incepatori.

Care sunt ustensilele necesare pentru inceput?

Tot ce ai nevoie pentru inceput este o cutie de depozitare speciala pentru accesoriile, un set de clesti (pentru taiat, pentru bucle, pentru strans) si un adeziv special pentru bijuterii.

Cateva sfaturi:

- pune-ti imaginatia la incercare

- nu abandona, chiar daca lucrurile nu vor iesi din prima asa cum iti doresti

- exerseaza cat de mult poti

- fii organizat. Nu ezita sa iti asezi materialele intr-un mod bine gandit pentru a nu le amesteca

Povestea Malvinei Cservenschi

Brandul Malvensky detinut de catre fosta prezentatoare tv, Malvina Cservenschi, a pornit de la ideea de a crea ceva care sa fie cu totul nou pe piata romaneasca, ceva care sa aiba o poveste si care sa fie special pentru fiecare persoana.

Totul a inceput de la doua bratari din snur rosu realizate de Malvina si lasate in atelierul prietenei sale, designerul Andreea Constantin. Cele doua au fost remarcate de o clienta si astfel au fost vandute primele bratari Malvensky.

Afacerea s-a dezvoltat si a ajuns de la doua bratari din snur rosu la 10 colectii de bijuterii. Una dintre colectii este chiar inspirata din simboluri si traditii avand scopul de a ne determina sa apreciem si fim mandri de radacinile noastre.

Usor, usor brandul a crescut, iar anul acesta a primit calitatea de furnizor al Casei Regale a Romaniei pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea de prelungire.

"Povestea noastra a inceput cu un fir rosu. L-am innobilat cu gratie, dragoste si trei cuvinte pretioase: rafinament, magie si simplitate. Pentru a da forma dorintelor, am infrumusetat bratara cu un pandantiv special, fiecare cu o semnificatie esentiala: norocul a devenit un trifoi, dragostea s-a ascuns intr-o inima, iar ingerasul te vegheaza din umbra. In momentul in care incepi sa porti bratara, dorinta ta prinde forma si devine realitate. Firul rosu, simplu iti aduce aminte ca trebuie sa indraznesti sa visezi si sa te gandesti mai mult la tine si la cei dragi."