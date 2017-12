De ce sa alegeti sisteme de usi automatizate pentru locuinta dumneavoastra

Cu cat lumea devine mai tehnologizata iar oamenii mai comozi, cu atat creste si nevoia de confort a umanitatii. Fiecare dintre noi incearca, pe cat posibil, sa integreze in viata lui o mica parte a acestui avans tehnologic. In epoca „smart”, in care televizoarele si telefoanele au functii similare cu cele ale PC-urilor, cand inteligenta artificiala isi pune amprenta intens pe viata noastra de zi cu zi, oamenii se arata interesati si de alte facilitati care le-ar putea face viata mai confortabila.

Usile automatizate, incluzand aici automatizari porti nice, sunt o componenta indispensabila pentru cei care vor sa isi integreze locuinta intr-un concept „smart”. Intr-o era „smart”, nici nu putem gandi ca viitorul va fi altfel decat unul inteligent, dominat de ultratehnologiile de ultima ora. Facilitatile oferite de tehnologie, facand referire aici la aparatele electronice si electrocasnice, trebuie sa isi gaseasca un corespondent si in viata cotidiana, traiul de dincolo de locuinta.

Daca ajungi ca in interiorul locuintei sa faci totul cu ajutorul telecomenzii, de ce sa nu te gandesti ca si in exterior sa-ti fie indeplinite cerintele apasand tot pe butonul unei telecomenzi?

Ganditi-va doar cum ar fi ca poarta de la intrare sa faca parte dintr-un sistem automatizat, functionarea acestuia putand fi controlata cu ajutorul unei telecomenzi. Eliminati astfel din circuit clasicele chei pe care trebuie sa le purtati la dumneavoastra tot timpul. Nemaipunand la socoteala momentele cand acestea se pierd iar dumneavostra sunteti nevoit sa alergati fie sa faceti alte chei la un specialist, fie sa cautati alta yala pentru a o inlocui pe cea veche.

De asemenea, un sistem de actionare prin telecomanda va face din poarta dumneavoastra de intrare in curte un cadru de confort. Indiferent ce tip de poarta alegeti, batanta sau culisanta, nu veti mai avea grija coboratului din masina si, cu cheia in mana, sa deschideti incuietoarea de la poarta. Nu, acum toata treaba va fi facuta de senzori.

Dupa ce treceti de poarta de la intrare, veti ajunge in fata garajului unde trebuie sa bagati masina. Aici este recomandat un sistem de usi sectionale care se deschid pe verticala. Folosind acest tip de usi, veti castiga mai mult spatiu in interiorul si in afara garajului, intreaga cale de acces fiind libera. Tinand cont ca, poate, pe viitor va veti gandi sa aduceti anumite imbunatatiri sistemului, trebuie sa stiti ca usile sectionale se potrivesc intotdeauna, indiferent daca deschiderea garajului este toata in unghi drept, oblica sau daca are forma unui segment sau arc de cerc.

Pe de alta parte, sistemele de usi automatizate ajung sa fie tot mai folosite si in cadrul cladirilor de birouri. Usile automate culisante, reprezinta solutia cel mai des intalnita in automatizarea unei cai de acces, fiind cea mai apreciata si mai conforatbila varianta de acces intr-un imobil. Daca tot suntem la acest capitol, trebuie sa amintim si sistemele de usi rotative, foarte des intalnite la intrarile in marile centre comerciale, acolo unde traficul este intens iar usile culisante ar executa de prea multe ori operatiunea deschis-inchis, riscand sa se defecteze mult mai repede.