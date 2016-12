Cele mai frumoase colinde românești pentru seara magică de Crăciun. Strânge-ți familia aproape și bucură-te de moment

In fiecare an, de Craciun, pacea parca se pogoraste pe Pamant si oamenii devin mai buni. Simtim nevoia sa facem fapte bune si sa ne inconjuram de persoane dragi, familie, prieteni, copii, iar dragostea si caldura caminului creeaza o atmosfera unica, de Sarbatoare.

La un pahar de vin, la gura sobei (pentru cei mai norocosi) sau in jurul pomului de Craciun, cu multe cadouri si voie buna, un colind este, de fiecare data, alegerea potrivita pentru o seara magica, cum numai o data in an o putem.

Asadar, va recomandam unele dintre cele mai frumoase colinde romanesti: