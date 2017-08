Top 5 cele mai populare dansuri. La ce scoli le poti practica in Romania

articol scris de Luana Marin

Definitia standard ar fi: "Dansul este un mijloc artistic de exprimare a unui mesaj care implica miscari ritmice ale corpului, executate in ritmul muzicii. Este parte integranta a oricarei culturi din lume, dansul fiind folosit ca o forma de exprimare a sentimentelor, de interactiune sociala sau ca o modalitate de mentinere in forma". Dincolo de cuvinte, sunt emotiile si trairile pe care ti le ofera, indiferent cat de bun dansator esti. Un top al celor mai apreciate stiluri de dans ar putea fi cel din rindurile de mai jos. Tu in care stil te regasesti?

1. Hip-Hop

S-a dezvoltat ca stil de dans aferent culturii hip-hop. Acesta include o gama variata de stiluri, precum breakdance, locking si popping, care aparut in anii 1970 si facute populare de catre echipele de dans in Statele Unite. Emisiunea televizata „Soul Train” si filme din anii '80 - ca „Breakin'”, „Beat Street” si „Wild Style” - au prezentat acele echipe si dansurile lor in forma incipienta, aducand muzica hip-hop la rang de popularitate.

Ceea ce distinge hip hop-ul de alte forme de dans este faptul ca este adesea improvizat (en. – „freestyle”), implica miscari libere, nefiind un stil de dans restrictiv din acest punct de vedere. A crescut in popularitate in principal datorita promovarii obtinute in urma concursurilor intre trupe – asa-numitele „dance battles” din Statele Unite ale Americii.

In Bucuresti exista peste 100 de scoli de dans in care se preda Hip-Hop, printre care: Simply That, Dance Prestige, Stop and Dance, Street Dance Romania, si nu in ultimul rand, scoala de dans Big Bounce a lui CRBL . Tarfiele pentru orele de grup variaza intre 150-200 lei/ luna, iar pentru orele particulare intre 50-100 lei/sedinta.

2. Salsa

Salsa reprezinta un stil de muzica si dans ce isi are originile in America de Sud si Insulele Caraibe. Se danseaza pe muzica specifica latino-americana, de obicei in cuplu. E un stil de dans cunoscut la nivel mondial pentru miscarile romantice, chiar provocatoare uneori, care redau o veritabila poveste de iubire. Miscarile picioarelor (pasilor) sunt lente in comparatie cu miscarile bratelor. Stilul de dans salsa este recunoscut pentru acrobatiile spectaculoase executate de catre parteneri si pentru rapiditatea miscarilor. Una dintre cele mai renumite scoli de dans in care se practica in special salsa este Wilmark Dance Academy, care ii apartine fostului campion de salsa Wilmark Hernandez.

Wilmark a fost prima persoana care a deschis in Romania o scoala de dans cu specific latino-american, in care sa se preactice salsa. Tariful lunar variaza intre 150 lei (sudenti)-350 lei (cupluri), tariful per sedinta este de 35 lei.

3. Kizomba

Este cunoscut pentru ritmul lent, puternic, oarecum aspru, dar senzual, rezultat al percutiei electronice. Stilul de dans kizomba este, de asemenea, cunoscut ca fiind foarte senzual. In mod firesc, acesta este dansat in pereche, cu miscari senzuale inspirate din tango-ul argentinian, foarte lin si incet, cu priza lejera. Dansand Kizomba trebuie sa pui accent pe miscarile bazinului si ale soldurilor. In Romania este un curent proaspat, cursurile si locurile in care se poate dansa acest stil sunt destul de limitate. Exista scoli ce predau Kizomba in Bucuresti, Brasov si Timisoara, spre exemplu Scoala de dans con Sabor, Manialatina, Academia de Salsa si bineinteles, Wilmark Dance Academy.

Tarifele lunare se incadreaza intre 150-200 lei. Trebuie amintit faptul, ca oricine se poate inscrie la aceste cursuri, iar mai apoi sa participe la concursurile de Kizomba organizate de cei mai buni dansatori din domeniu.

4. Dansul modern

Dansul modern este unul din cele mai grele de definit din punct de vedere al tehnicii. Acesta a evoluat prin inlaturarea limitarilor altor forme de dans. In fapt, de la aparitie si pana acum, dansul modern a avut acelasi scop: exprimarea libera a fost pusa pe primul loc. Accentul cade aici pe comunicare, pe ceea ce vrea sa transmita artistul prin dans. Exact la fel ca si niste noi usi deschise, dansul modern a inlaturat toate barierele si a deschis o cale noua catre exprimare. Dansul, in forma sa moderna, pune mai mult accent pe ceea ce simte persoana care danseaza, pe modul cum isi exprima sentimentele prin miscarile de dans, decat pe reguli stricte, pasi impusi si alte astfel de limitari.

In cele mai multe scoli din Bucuresti se preda dansul modern, insa cele mai cunoscute sunt : Joie de Vivre, Dance Time, Dance Prestige si Stop and Dance. Tariful per 8 sedinte este de 100 lei.

5. Gangnam Style

Este un stil de dans aparut relativ recent, care se refera oarecum la stilul de viata coreean din districtul Gangnam din Seul. De la prima sa aparitie a devenit viral, prin ritmicitate si miscarile amuzante. Acest stil de dans, devenit popular datorita melodiei care il insoteste, a stabilit pe YouTube un record greu de batut, cu peste 1,3 miliarde de vizualizari. Initiatorul acestui dans este nimeni altul decat sud-coreeanul PSY, care a ajuns sa fie cunoscut in intreaga lume datorita melodiei si stilului de dans Gangnam Style.

Espansivo este prima scoala din Bucuresti care a implementat cursuri de Gangnam Style, atat pentru copii, cat si pentru adulti. Abonamentul de 8 sedinte/luna este de 130 lei (copii) si 150 lei (adulti).