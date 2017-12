Clementinele. Avantajele nebănuite pentru sănătatea noastră, în fructele care îmbie Crăciunul

Apreciate pentru gustul şi savoarea lor, dar şi pentru vitaminele pe care acestea le conţin, clementinele sunt căutate în această perioadă a anului, atât în supermarketuri cât și în micile magazine.

Clementinele sunt formate din 86% apă, sunt bogate în potasiu şi calciu. De asemenea conţin foarte multe fibre, care sunt foarte utile în digestie, având un aport deosebit la micşorarea colesterolului din sânge. Datorită prezenţei fibrelor şi a potasiului, clementinele sunt foarte bune în procesul de detoxifiere.

Clementinele sunt invenţia omului, prin altoirea portocalului cu mandarinul. Clementinele au fost create de Louis Charles Trabut, în 1900.

Aceste fructe nu conţin sâmburi, deci ele nu se pot înmulţi decât prin procesul de altoire. Gustul şi aspectul diferit al clementinelor se datorează soiurilor diferite de portocal şi mandarin din care rezultă clementinele.

Clementinele rezistă mai mult decât mandarinele, dar îşi menţin aroma acestora, iar în comparaţie cu portocalele sunt mai dulci şi mai zemoase.

1. Sunt slabe in zahar

Una din cele mai mari beneficii ale clementinelor este ca au un continut scazut de carbohirati, ceea ce inseamna ca nu-ti vor da indexul glicemic peste cap. Le poti consuma in voie.

2. Bogate in potasiu

Potasiul este estential pentru mentinerea unei tensiuni arteriale sanatoase, pentru articulatii, si lupta cu balonarea si migrenele. Daca vrei sa fii in forma maxima, mai ales in sezonul rece, te poti baza pe clementine pentru continutul bogat de potasiu.

3. Sunt slabe in calorii

O clementina are doar 35 calorii, nu are deloc grasimi si este plina de antioxidanti. Daca esti la dieta, clementinele sunt un aliat de nadejde.

4. Au un continut bogat in vitamina C

Ca toate citricele, clementinele sunt si ele o sursa bogata de vitamina C (un singur fruct are 36mg). Avand in vedere ca aceasta vitamina este esentiala pentru sistemul imunitar, piele, par si silueta, noi zicem ca merita sa le mananci zilnic.

5. Beta-caroten

Este o forma de vitamina A minunata pentru ochi, piele si inima. Este unul din cei mai puternici antioxidanti pe care ii poti consuma, continut de regula de fructele si legumele portocalii si galbene. Una-doua clementine pe zi te ajuta sa consumi doza zilnica necesara de vitamina A.