Specialiștii au decis. Acestea sunt cele mai sigure telefoane de pe piață! Ești posesorul unuia dintre ele?

Dacă ai nevoie de siguranță când vine vorba de smartphone, atunci această listă de telefoane cu senzor de amprentă te va ajuta să faci o alegere potrivită.

Telefoanele cu senzor de amprentă au devenit din ce în ce mai populare, acest element fiind un accesoriu foarte căutat de cei care își doresc să aibă parte de securitate sporită în ceea ce privește smartphone-ul din buzunar. Spre deosebire de un cod pin sau de o parolă, răuvoitorii nu au posibilitatea de ”a-ți afla” amprenta, astfel că un asemenea senzor este ideal.

Telefoane cu senzor de amprentă: iPhone 6 Plus

iPhone 6 Plus îți oferă un senzor de amprentă pentru securitate sporită, dar vine și cu alte specificații de top, fiind un smartphone de încredere. Acesta se bazează pe un procesor dual-core care rulează la 1,4GHz și are 1GB de memorie RAM. Această variantă de telefon vine cu 16GB de spațiu de stocare. Ecranul LCD al telefonului are rezoluția de 1920 x 1080 pixeli, iar diagonala ecranului este de 5,5 inci. Camera foto principală are un senzor de 8MP, iar cea secundară un senzor de 1,2MP.

Telefoane sigure: Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung a început să integreze senzori de amprentă în cadrul telefoanelor sale acum câțiva ani, iar Samsung Galaxy S7 Edge nu ar fi fost un adevărat flagship fără un asemenea element. Telefonul are un procesor octa-core Exynos 8890 și rulează la 2,3GHz + 1,6GHz, dar are și 4GB de memorie RAM. Smartphone-ul îți pune la dispoziție un ecran de 5,5 inci, iar la capitolul cameră, telefonul stă la fel de bine, având un senzor principal de 12 megapixeli, alături de unul de 5MP, pentru camera secundară.

Telefoane cu securitate sporită: iPhone 7

iPhone 7 ține la siguranța datelor tale, astfel că ai posibilitatea de a bloca telefonul cu ajutorul senzorului de amprentă. Display-ul Retina HD reprezintă un progres masiv înregistrat de Apple când vine vorba de ecrane LCD, acesta având diagonala de 4,7 inci și rezoluția de 1334 x 750 pixeli. Smartphone-ul îți pune la dispoziție 32 de GB de spațiu de stocare, iar la capitolul RAM, acesta oferă 2GB de memorie. Procesorul A10 Fusion este cel mai rapid creat de către Apple.

Telefoane cu senzor de amprentă: Huawei P9

Huawei P9 vine cu senzor de amprentă integrat pe partea din spate a telefonului, astfel încât accesul este ideal pentru degetul arătător. Telefonul oferă per total o experiență de calitate, având în vedere procesorul Kirin 955 Octa Core, care rulează la 2,5GHz + 1,8GHz, dar și cei 3GB de memorie RAM. De asemenea, smartphone-ul stă bine și la capitolul memorie internă, având 32 de GB de spațiu de stocare, la care poți adăuga un card microSD de până la 128GB.

Telefoane sigure la nevoie: Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A5 (2017) oferă un senzor de amprentă pentru a spori siguranța datelor pe care le ai în telefon. Acesta excelează, însă, și la alte capitole, având o cameră foto cu senzor de 16MP, dar și una secundară cu un senzor de aceeași dimensiune. Telefonul are 3GB de memorie RAM și un procesor octa-core, care rulează la 1,9GHz. Ecranul Super AMOLED are diagonala de 5,2 inci și rezoluție Full HD, iar bateria este suficient de mare pentru a oferi energia necesară componentelor, având o capacitate de 3000mAh.

Telefoane cu senzor de amprentă: Sony Xperia Z5

Sony Xperia Z5 vine cu un senzor de amprentă, astfel încât datele tale să fie în siguranță tot timpul. Smartphone-ul vine și cu un procesor Snapdragon 810 octa-core, acesta rulând la 1,5GHz + 2GHz, dar și cu 3GB de memorie RAM. Telefonul are ecran LCD cu diagonala de 5,2 inci și cu rezoluție Full HD, de 1920 x 1080 pixeli. De asemenea, telefonul este rezistent la apă și la praf, fiind certificat IP65 și IP68. Camera foto principală are rezoluția de 23 de megapixeli și poate să filmeze la rezoluție 4K.

Telefoane de încredere: OnePlus 3

OnePlus 3 îți pune la dispoziție un senzor de amprentă pentru securitate, dar și o mulțime de alte specificații de top. Telefonul vine cu un procesor Snapdragon 820 quad-core, dar și cu 6GB de memorie RAM, eliminând orice problemă legată de multitasking. Ecranul generos, de 5,5 inci, are rezoluție Full HD. Camera principală are senzorul de 16MP și beneficiază de stabilizare optică, iar cea secundară are un senzor de 8MP.

