Uitați de iPhone și Samsung. Acesta va fi smatphone-ul anului 2017, iar specialiștii cred că supremația va dura ani buni!

P10 este una dintre vedetele MWC 2017, alături de fratele său mai mare P10 Plus. Asta este tot ce știm despre aceste telefoane înainte de lansare.

Lansarea Huawei P10 și P10 Plus s-a încheiat acum câteva minute și am aflat cam toate informațiile importante despre cele două telefoane și nu numai. Astfel, cele două telefoane vor veni într-o gamă largă de culori, inclusiv Greenery și Dazzling Blue, culori create în parteneriat cu Pantone Institute.

Telefoanele se bazează pe procesorul Kirin 960, iar în privința memoriei RAM și a spațiului de stocare, acestea vin în mai multe variante. Huawei P10 are 4GB de memorie RAM și 64 de GB de stocare, fiind disponibil pentru 649 de euro. În același timp, Huawei P10 Plus este disponibil în două variante, una cu 4GB de RAM și 64 de GB de stocare (699 de euro) și una cu 6GB de RAM și 128GB de stocare (799 de euro), scrie playtech.ro.

Camera foto duală are un senzor monocrom de 20MP și senzor color de 12MP, beneficiind și de tehnologia Huawei Hybrid Zoom. Aplicația de cameră oferă și un mod profesional, unde poți edita setări precum ISO, viteza diafragmei sau tipul de focalizare. Camera de selfie are funcție de zoom adaptiv: dacă cineva intră în cadru alături de tine, aceasta va da zoom out automat. Aceasta are o diafragmă de f/1.9 și este creată pentru a surprinde detalii chiar și în condiții de iluminare slabă.