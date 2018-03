Dieta cu cartofi fierti. Scapi de cinci kilograme în doar patru zile!

Vrei sa slabesti usor si rapid? Dieta cu cartofi fierti te poate ajuta sa scapi in doar 4 zile de 5 kilograme. Pentru a fi cat mai eficienta, ar fi indicat sa combini aceasta dieta cu exercitiile fizice si sa alegi doar cartofii crescuti natural.

Beneficii cartofi - Chiar daca se spune ca aceste legume ingrasa, cartofii fierti nu contin foarte multe calorii. In plus, ei contin numerosi nutrienti si vitamine din complexul B, vitamina C, fibre si potasiu. In cadrul dietei cu cartofi nu trebuie sa mananci strict acest legume. Poti consuma, de asemenea, carne de pui, peste, iaurt, branza de vaci si fructe.

Pentru a avea un gust si mai placut, fierbe cartofii in coaja, stropeste-i cu lamaie si diverse plante aromatice, precum menta, chimion, rozmarin, nucsoara si usturoi.

Meniul dietei de cartofi

Luni - Micul dejun: o ceasca de ceai sau o cafea fara zahar, o felie de 25 de grame de branza fara grasime si un cartof fiert

Pranz: un bol cu supa de cartofi si o salata verde stropita cu putin ulei de masline si lamaie

Cina: un ou fiert tare, doi cartofi fierti si o salata de castraveti cu rosii.

Marti - Micul dejun: o ceasca de ceai sau o cafea fara zahar, un bol de piure de cartofi preparat cu putin lapte degresat

Pranz: doi cartofi fierti si un peste la gratar

Cina: un bol cu supa de cartofi

Miercuri - Micul dejun: o ceasca de ceai sau o cafea fara zahar, doi cartofi fierti si un pahar de iaurt natural degresat

Pranz: doi cartofi fierti, un ou fiert tare si o salata verde

Cina: doi cartofi fierti si un pahar de iaurt natural degresat

Joi - Micul dejun: o ceasca de ceai sau o cafea fara zahar, doi cartofi fierti sau copti si un ou fiert tare

Pranz: doi cartofi fierti, 125 de grame de carne de pui fiarta si o salata verde

Cina: o salata de cartofi fierti si un pahar cu 125 de grame de iaurt natural degresat

Vineri - Micul dejun: o ceasca de ceai sau o cafea fara zahar, un cartof fiert sau copt si o banana.

Pranz: un bol cu mancare de cartofi si o salata de cuditati

Cina: doi cartofi la cuptor cu ciuperci

Sursa, ele