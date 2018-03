DIETA DASH e mai populară decât Rina și Dukan la un loc! Medicii spun că e cea mai bună și că nutriționiștii ar putea să își caute altceva de muncă

În lista cu cele mai bune cure de slăbit din lume, dieta DASH este printre primele locuri. Medicii sunt de părere că este una dintre cele mai eficiente diete care nu dăunează sănătății.

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) furnizează toți nutrienții necesari (fibre, calciu, grăsimi bune, proteine) pentru buna funcționare a creierului și a tuturor organelor interne. În plus, ea este benefică și pentru sănătatea părului, a pielii și a unghiilor.

Dieta DASH: reguli de bază

Reține câteva reguli de bază și bucură-te de beneficiile unei diete care nu te înfometează și, în plus, are grijă de sănătatea ta în timp ce pierzi kilogramele care sunt în plus:

– Bea 2 litri de apă pe zi;

– Mănâncă de 5 ori pe zi, trei mese principale și două gustări, fără să exagerezi cu cantitățile consumate (o porție de mâncare nu trebuie să aibă mai mult de 215 grame);

– Poți să mănânci zilnic între 2000-2500 de calorii;

– Dulciuri mai sănătoase poți să consumi de 5 ori pe săptămână;

– Mănâncă mai multe cereale integrale, semințe, nuci, leguminoase, carne slabă și legume;

– Renunță la alcool, tutun și sucurile acidulate;

– Redu consumul de sare sub 2 lingurițe pe zi (reține că toate produsele din comerț au sare);

– Consumă doar cantități mici de pâine cu făină integrală;

– Exclude afumăturile, grăsimile animale, murăturile, produsele de patiserie, peștele la conservă și carnea la conservă.

Dieta DASH: ce poți să mănânci

Această dietă este potrivită atât pentru a menține sănătatea, cât și pentru a slăbi.

Cei care vor să urmeze dieta cu scopul de a scăpa de kilogramele în plus trebuie să adopte un meniu cu mai puține calorii, ceea ce înseamnă că vei reduce din porții.

Planul tău zilnic poate să includă următoarele alimente:

– Cereale integrale – 7 porții sau mai puține dacă vrei să slăbești (o porție înseamnă o felie de pâine integrală, o jumătate de cană cu paste integrale gătite sau o jumătate de cană de terci de ovăz);

– Fructe – 5 porții sau mai puține dacă vrei să slăbești (o porție înseamnă un fruct sau o jumătate de cană de smoothie proaspăt din fructe);

– Proteine – 200 de grame de carne slabă, pește sau ouă;

– Legume – 5 porții (o porție înseamnă o jumătate de cană cu legume gătite);

– Lactate degresate – 2 porții (o porție înseamnă 50 de grame de brânză sau 150 mililitri de lapte);

– Lichide – 2 litri de apă, ceai verde, ceai din plante medicinale;

– Nuci, semințe, leguminoase – 5 porții sau mai puține dacă vrei să slăbești (o porție înseamnă 40 de grame);

– Grăsimi animale și vegetale – 3 porții sau mai puține dacă vrei să slăbești (o porție înseamnă 1 linguriță cu ulei de măsline);

– Ceva dulce: maximum 5 porții pe săptămână (o porție înseamnă o linguriță cu miere de albine sau gem).

Dieta DASH: ce trebuie să eviți

Cred că știi deja că aceste alimente nu sunt în general recomandate pentru un consum frecvent, astfel că și dieta DASH le elimină:

– Fast-food și cartofi prăjiți;

– Alcool;

– Mezeluri, afumături și conserve;

– Carne grasă;

– Dulciuri procesate din comerț (cookies, bomboane, biscuiți, napolitane, cornuri cu ciocolată, prăjituri);

– Băuturi carbogazoase.

Poți să-ți construiești singură un plan alimentar, urmând regulile de mai sus. Iar dacă scopul principal este să slăbești, atunci trebuie să reduci din numărul porțiilor.