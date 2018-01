O dantura noua pentru noul an! Implantul dentar Fast&Fixed te scapa de vechile proteze

„Adio proteze dentare!” Aceasta este rezolutia perfecta pentru 2018 a oricarui pacient care sufera de pierderea completa a dintilor. Iar acum poti scapa, intr-adevar, de protezele mobile demodate, incomode si ineficiente! Cum? Simplu si rapid, datorita tratamentului revolutionar cu implant dentar Fast&Fixed, care iti ofera o restaurare completa a danturii si dinti ficsi in timp record!

Fa din sanatatea ta orala o rezolutie pentru noul an! Scapa de proteze cu ajutorul implantului dentar Fast&Fixed

Pierderea dintilor este o problema foarte grava in ceea ce priveste sanatatea orala. In primul rand, integritatea danturii are rol fundamental in procesul mestecarii alimentelor, precum si in procesul vorbirii. Astfel, datorita tratamentului cu implant dentar Fast&Fixed poti beneficia de restaurarea completa a dintilor, care iti va reda o dantura perfect functionala. Totodata, iti vei recapata zambetul perfect, aceasta tehnica de implantare fiind si o solutie pentru problemele de ordin estetic.

Prin urmare, daca te confrunti cu lipsa integrala a dintilor, probabil ai simtit deja pe pielea ta ca purtarea unei proteze mobile nu este cea mai comoda si eficienta solutie. In plus, din cauza problemelor functionale si estetice despre care vorbeam, asemenea cazuri sunt percepute de majoritatea pacientilor ca fiind un handicap. Lipsa unei danturi fixe (care sa-ti permita sa mananci orice, oricand) si faptul ca nu poti zambi cu aceeasi incredere provoaca multor pacienti complexe de inferioritate.

Asadar, tratamentul cu implant dentar Fast&Fixed este recomandat in urmatoarele situatii:

- purtatorilor de proteze mobile care isi doresc dinti ficsi;

- pacientilor care si-au pierdut complet dantura si vor o lucrare fixa;

- persoanelor care au dinti irecuperabili sau nu mai pot sustine o lucrare fixa pe proteze dentare;

- pacientilor care au nevoie de interventii laborioase.

Apeland la tratamentul cu implant dentar Fast&Fixed, te vei bucura de restaurarea completa a danturii! Dinti ficsi in doar 24 de ore

1. Vei beneficia de o desfasurare rapida a interventiei chirurgicale, intr-o singura zi. Extractia si implantarea vor avea loc in doar o sedinta, simplu si fara durere. Vei obtine pe loc o lucrare provizorie complet functionala, astfel incat in numai 24 de ore vei avea dinti noi, ficsi!

2. Vei evita aparitia complicatiilor post-operatorii, cum ar fi reactiile alergice. Datorita materialelor de inalta calitate (biocompatibile) folosite pentru realizarea implantului dentar Fast&Fixed, recuperarea post-operatorie va fi rapida si fara complicatii. Iti vei putea relua activitatile obisnuite chiar din ziua urmatoare!

3. Te vei bucura de o garantie pe termen lung a rezultatelor tratamentului cu implant dentar Fast&Fixed. Vei avea siguranta lucrarii, vei beneficia de confort si vei scapa de protezele dentare incomode!

E timpul sa-ti schimbi viata in bine si sa-ti recapeti increderea in sine!