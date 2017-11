Secretul kilogramelor în minus: ține de o greșeală pe care o face majoritarea. Slăbești 7 kilograme fără să îți dai seama

Este susținut faptul că organismul are nevoie de energie atunci când facem sport. De aceea, cea mai mare greșeală este să nu ne hrănim corespunzător înainte de antrenament.

Un studiu publicat în „Journal of Science and Medicine in Sport" a analizat zece femei care au făcut sport recreațional, toate cu o greutate corporală normală. Femeile au primit o masă bogată în proteine (45% proteine), o masă săracă în proteine (15%) sau nu au primit niciun fel de mâncare înainte de a face sport.

Femeile care au mâncat masa bogată în proteine cu o oră înainte de a face sport au ars mai multe calorii pe minut, comparativ cu femeile care nu au mâncat nimic. În următoarele 24 de ore, femeile au continuat să ardă până la 185 de calorii.

Presupunând că ai mânca același număr de calorii zilnice, caloriile arse cu ajutorul acestui obicei te-ar putea face sa slabesti pana la sapte kilograme în decursul unui an.

Sursa: girly.ro