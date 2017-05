Tehnologia și Internetul schimbă sănătatea și sistemul medical în mod radical: iCEE.health, singurul eveniment regional dedicat acestui fenomen, are loc în 16 iunie, la București

A doua ediție iCEE.health are loc pe 16 iunie, în cadrul festivalului iCEE.fest, și aduce la București specialişti dintre cei mai cunoscuţi pe plan mondial care vor demonstra cum tehnologia digitală transformă cel mai important aspect al vieţii noastre: sănătatea.

Nick Adkins (PinkSocks, US), Eugene Borukhovich (Bayer, Germania), Sarah Norman (McKinsey & Company, UK) și Carman Kobza (MyCliniCare, Germania/India) vor prezenta soluții digitale implementate astăzi pe patru continente – America de Nord, Europa, Asia și Africa.

Shafi Ahmed (Medical Realities, UK), cel mai ‘bine vazut’ chirurg din istorie va demonstra că realitatea virtuală este realitate în sala de operație și în educația medicală.

Alexandru Popescu (Philips, South East Europe) va vorbi despre cum tehnologia și inovația schimbă sănătatea.

Denise Silber (Basil Strategies, Franța) și Casper Smeets (Rockstart, Olanda) vor arăta cum inovația digitală în sănătate cere și produce o nouă paradigmă.

Cum canalizezi această energie creativă într-un domeniu imuabil ca sănătatea? Yoko K Sen, un muzician în sănătate, ne va aminti de ce trebuie să regândim, să reimaginăm acest spațiu vital.

Sănătatea digitală este considerată nu doar o modalitate de a reiventa medicina, dar și un motor de dezvoltare economică.

iCEE.health găzduieste primul workshop de dezvoltare strategică pentru startupuri europene în sănătate digitală (România, Spania, Germania, Italia, Grecia și Olanda) oferit de eHealth Hub.

“La iCEE.health credem că toți avem un rol de jucat în sănătate, astfel ne adresăm tuturor actorilor implicati si interesati. Este primul eveniment de acest fel din România, iar din acest an aderăm la principiile Everyone Included™, dezvoltate la Stanford Medicine X”, explică Lorena Macnaughtan, director al evenimentului.

Tema acestui an este reinventarea sistemelor de sănătate prin tehnologii digitale. În România se așteaptă în acest an noi legi și reglementări, astfel, o sesiune paralelă este dedicată oportunităților și provocărilor pe care digitalul le oferă sănătății în România. Este vorba de Everyone Included™: doctori, pacienți, asistenți, cercetători, antreprenori, producători de tehnologie medicală, farma, manageri de spitale, decidenți...

Pe scenă, vor fi prezentate inovații internationale, dar și locale. Din România, vom avea startupuri de succes (MEDIjobs sau Skinvision) și proiecte noi.

Dintre proiectele locale, menționăm Tech House Copăceni, unic în lume, destinat îngrijirii copiilor cu probleme de sănătatate foarte serioase, care va integra technologia digitală by design, proiect care e susținut de iCEE.fest si iCEE.health prin donarea a 10% din valoarea biletelor.

În 2017, iCEE.health are mai mulți parteneri internaționali remarcabili, printre care: Medtech Engine, Innovate Medtec, Health 2.0, eHealth Hub, Giant Health Event, dar și locali: eHealth Romania, Houston NPA și Innovation Labs.

În prezent, susținători ai acestei secțiuni din festival sunt Boiron și Bayer.

Biletele iCEE.health se pot cumpăra de pe site-ul oficial al festivalului si costă doar 75 de euro, iar studenții la medicină beneficiază de 50% discount (cod StudentMed).