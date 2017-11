Virusul HPV, care răpește viața atâtor femei, anual, le poate cauza cancer și bărbaților: "Nu apare de la început în forma lui invazivă, gravă". Care sunt primele semne

Virusul Papiloma Uman (HPV), care prin cancerul de col uterin în România provoacă cea mai mare mortalitate din Europa, poate să-i afecteze și pe bărbați, prin localizări ale bolii în diferite organe, afirmă dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, medic oncolog specializat în obstetrică-ginecologie.

''Virusul afectează femeile și bărbații, dar diferențele între organele genitale ale femeilor și bărbaților fac ca boala propriu-zisă să apară mult mai frecvent la femei, și ne referim în special la cancerele de col uterin. Și alte cancere pot să aibă drept cauză acest virus — cancere la nivelul anusului, cancere din sfera orală, cap și gât, dar ele apar mult mai rar. Virusul Papiloma poate provoca și alte boli și poate să aibă diferite manifestări. Cea mai frecventă formă o vedem pe piele. Sunt negi pe care îi avem mulți în zona în care avem un traumatism sau o mică leziune — la nivelul gâtului, de exemplu, dacă purtăm cămașă, sau în alte zone. E o familie foarte mare de viruși acest Papiloma, peste 100, și mulți dintre ei nu dau cancer sau nu sunt cu potențial oncogen. Sunt câteva zeci de subtipuri care se încadrează în această categorie a potențialului oncogen și ei sunt cei care pot să determine aceste îmbolnăviri'', explică medicul clujean.

El arată că virusul Papiloma preferă localizarea în colul uterin, punctând că simpla prezență nu presupune apariția cancerului decât în puține cazuri, pentru că de cele mai multe ori sistemul umanitar neutralizează virusul.

''Colul uterin are o structură cu totul particulară și suferă modificări continue din momentul apariției ciclului și până la intrarea în menopauză. Există o zonă la nivelul colului uterin unde acest virus poate să se grefeze. Altă condiție este și imunitatea personală, pentru că majoritatea femeilor elimină la un moment dat acest virus, astfel încât, chiar dacă au trecut prin infecție, nu se îmbolnăvesc. Cancerul de col uterin este o boală multifactorială, îmbină factori genetici cu factori de mediu'', mai spune dr. Patriciu Achimaș-Cadariu.

Deși în multe cazuri infecția cu HPV poate duce la moarte, în anumite forme ale bolii nu este neapărat necesară intervenția chirurgicală

''Nu înseamnă că dacă virusul există și facem ceva, pentru că o altă caracteristică a acestui cancer este faptul că el nu apare de la bun început în forma lui invazivă, gravă. Trece prin niște stadii precanceroase pe care le putem surprinde inclusiv prin intermediul examenului Babeș-Papanicolau și pe care le putem și trata. În prezent putem ajunge chiar în situația în care virusul să existe, să dea o displazie ușoară, și totuși să putem să ne permitem să nu facem nimic decât să urmărim pacienta. Putem să stratificăm bine cazurile printr-o anumită analiză, să vedem dacă el își face de cap sau nu. Sigur, când este o displazie agravată e recomandat să intervenim, când este un cancer invaziv este recomandat să intervenim, chiar cu mai multe modalități terapeutice. Avem un tratament individualizat pentru fiecare situație în parte'', detaliază oncologul.

Imunitatea scăzută, fumatul, alimentația și stresul cotidian, printre factorii care favorizează apariția cancerului. Vaccinul poate să prevină boala

''Un număr foarte redus de cazuri — sub 10%, poate chiar sub 5% — dintre persoanele infectate cu HPV fac cancer. Imensa majoritate elimină acest virus, dar atunci când se îndeplinesc anumite condiții, atunci când există o imunitate scăzută — stresul cotidian contribuie la scăderea imunității, alimentația, fumatul, alte tratamente, cum ar fi imunosupresoarele la transplantați, când sunt mai multe tipuri de viruși, sunt câteva zeci de subtipuri de HPV cu risc înalt de a produce cancer, — riscul este mai mare. Există displazii apărute la pacienții transplantați și care necesită un tratament imunosupresor pentru tot restul vieții. Un alt factor care influențează apariția cancerului de col, atunci când există infecția, este fumatul. Colul uterin are o secreție — glera cervicală — în care se pot elimina compuși ai fumului de țigară. Acest lucru modifică imunitatea. La persoanele fumătoare există un risc în plus de apariție a bolii, când există infecția virală'', atenționează medicul.

Dr. Cadariu atrage atenția că virusul Papiloma poate fi transmis mai ales prin contact sexual, dar și prin sărut sau prin contact tegumentar, chiar și prin diferite obiecte, subliniind că abstinența sexuală nu împiedică apariția bolii.

''Exemplul clasic din cartea de epidemiologie era rata foarte scăzută de cazuri de cancer de col uterin la călugărițe. În mod teoretic, dar și practic, apar cancere — la bărbați rata e foare mică — pentru că femeile pot intra în contact cu virusul și în absența unui act sexual penetrant. Se poate transmite tegumentar, prin contact pur și simplu în sfera genitală. Se pot transmite prin sărut, prin obiecte de igienă. Prin contact se fac multe cancere de gât, prin sex oral, pe bază de papiloma. Se transmite de la bărbat la femeie și invers. HPV, anumite subtipuri, poate să producă cancer și la nivelul vulvei, la nivelul penisului, la nivelul anusului la ambele sexe și în sfera orofaringiană, la cap și gât. Bărbații fac mult mai rar astfel de cancere, pentru că nu există acea particularitate pe care o are colul uterin la femei. Cea mai bună metodă de a te feri de HPV este vaccinul, cu atât mai mult cu cât, în cazul contactelor sexuale, nici prezervativul nu asigură protecția necesară. În principiu, nu prea avem cum să ne ferim de virus deoarece, ca orice infecție virală, circulă, se transmite și prin contact sexual, dar chiar și prin contact tegumentar. Multă lume intră în contact cu virusul, dar nu toată lumea face boala. Fiind o boală infecțioasă, suntem întrebați ce să facem ca să nu-l transmitem mai departe și în ce măsură prezervativul, de pildă, ne protejează, cum protejează de infecția cu virusul imunodeficienței, HIV. Acest lucru nu putem să-l afirmăm, deoarece virusul este mai mic decât porii prezervativului. Deci, prezervativul nu protejează de virusul HPV. În primul rând, putem preveni boala prin vaccin. Există o groază de mituri despre aceste vaccinuri, dar acest vaccin este implementat în foarte multe țări și este absolut sigur. La noi în țară a fost în eșec implementarea. Dar, având în vedere situația noastră și numărul de cazuri, este o opțiune absolut bună și de recomandat'', mai spune directorul medical al Institutului Oncologic Cluj.

Potrivit acestuia, în cazul cancerului de col uterin poate fi vorba chiar de vindecare, dar cu condiția ca boala să fie depistată în stadii incipiente.

''În cazurile incipinte poate fi vorba de vindecare, supraviețuirea merge spre sută la sută. Supraviețuirea scade o dată cu creșterea stadiului bolii, scade până la sub 20% în stadiul IV, raportare la 5 ani. La celelalte stadii sunt valori intermediare, între peste 90% și 20%. Este foarte important să identificăm precoce cancerele, pentru a le trata și a le vindeca. Cancerul poate fi vindecat și una dintre condiții e ca el să fie într-un stadiu incipient. Cancerul de col uterin poate fi identificat într-un stadiu incipient, fiindcă se pretează la screening. Incidența în România e cea mai mare. Aceasta și pentru că sunt programe de screening. Dar suntem la de trei ori valorile din vestul Europei la mortalitate din cauza faptului că sunt foarte avansate când le depistăm. Femeile trebuie să-și facă periodic controale medicale ginecologice pentru ca eventuala boală să poată fi descoperită la timp.'', mai spune dr. Patriciu Achimaș-Cadariu.