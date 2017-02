„Zu San Li” – Punctul care poate trata 100 de boli. Ce se întâmplă dacă-l apeși un minut!

Masarea unor puncte de pe suprafața corpului este una dintre cele mai vechi metode de tratament. De mii de ani, oamenii, mai ales în China, se tratează cu presopunctura.

Potrivit medicinii tradiționale chineze, corpul nostru are 365 de puncte și 12 meridiane principale. În mod interesant, numărul acestora este egal cu cel al zilelor (365), respectiv al lunilor dintr-un an (12). Aceste puncte și meridiane se află într-o strânsă legatură cu organele organismului uman.

Spre exemplu, masarea punctului „Zu San Li” produce un efect de întinerire și de vindecare, întârziind procesul de îmbătrânire. În China, acest punct este cunoscut sub numele de „Punctul Longevității”, iar în Japonia sub numele de „Punctul celor 100 de boli”.

„Punctul Longevității” este localizat sub rotula genunchiului, scrie satmareanul.ro. Pentru a-l găsi, acoperiți-vă genunchiul (genunchiul drept cu palma dreaptă). Punctul „Zu San Li” este situat între sfârșitul degetului mic și degetul inelar, sub forma unei adâncituri între oase.

Specialiștii în medicina tradițională chineză spun că acest punct:

– controlează activitatea organelor care se află în jumătatea inferioară a corpului;

– controlează activitatea măduvei spinării în părțile responsabile de funcționarea tractului gastrointestinal, organelor genitale, rinichilor și glandelor suprarenale;

– Prin masarea „Punctului celor 100 de boli” puteți crește activitatea glandelor suprarenale;

– Normalizează tensiunea arterială;

– Normalizează glucoza, insulina;

– Elimină procesele inflamatorii de la nivelul întregului organism;

– Reglează activitatea sistemului imunitar;

– Îmbunătățesc digestia;

– Vindecă boli ale tractului gastrointestinal;

– Tratează efectele unui accident vascular cerebral;

– Prin masarea „Punctului celor 100 de boli” se pot vindeca mai multe boli, inclusiv banalul sughiț, constipația, gastrita sau incontinența.