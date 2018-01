Fetelor, trebuie să citiți lista asta: Cu ce zodii sunteți compatibile doar in pat? Acesta e cuplul de TOP

Unele zodii se potrivesc de minune in pat, altele nu se potrivesc mai deloc. Potrivit zodiata.com, aceștia sunt nativii cu care poti avea parte de partide de sex memorabile!

1. Berbec

Cand vine vorba despre sex, esti de neoprit. Esti vulcanica, iti place sexul intens si ai nevoie de un partener care sa fie in stare de aceleasi lucruri. In pat, te potrivesti cel mai bine cu un barbat in zodia berbec sau gemeni. Chiar si un barbat nascut sub semnul Fecioarei iti poate tine piept.

2. Taur

Senzuala, dar conservatoare, esti adepta relatiilor de durata. Te obisnuiesti rapid cu preferintele sexuale ale partenerului si nu indraznesti sa-i spui ca ti-ar placea sa incerci ceva mai „hardcore”. In pat, esti compatibila cu barbatii in zodiile rac, fecioara, capricorn si pesti, pentru ca te domina.

3. Gemeni

Esti foarte schimbatoare, chiar si atunci cand faci sex. Acum iti place o pozitie, acum vrei sa o schimbi. Iti place sa decizi singura cum se desfasoara partidele de sex. Iti plac aventurile, dar nu esti dispusa sa faci compromisuri si sa ramai alaturi de un barbat care nu te satisface din prima incercare. Baby, pentru tine s-au nascut berbecii, leii, fecioarele si varsatorii.

4. Rac

Esti sensibila si cauti in partenerul tau siguranta, pasiune, iubire, emotii si senzualitate. Nu duci lipsa de imaginatie in pat, astfel ca cea mai buna compatibilitate o ai cu barbatii taur, cu fecioarele, scorpionii si pestii.

5. Leu

Ai o sexualitate foarte puternica, aproape intimidanta. Esti dinamica si iti gasesti foarte repede un partener. Cel mai bine te potrivesti cu sagetatorii, balantele, gemenii si berbecii.

6. Fecioara

In pat esti delicata, dar in acelasi timp greu de multumit. De multe ori, tinzi sa gandesti prea mult, sa fii prea intelectuala cu iubitul tau. Ii analizezi toate miscarile si incerci sa ii gasesti explicatii pentru fiecare expresie. Te potrivesti de minune cu taurii, racii, scorpionii si capricornii.

7. Balanta

Esti foarte activa in pat, insa iti place sa initiezi doar tu partidele de sex. Nu te incanta prea tare atunci cand partenerul tau te doreste si tu nu ai chef de actiune. De aceea, cel mai bine te potrivesti cu gemenii, leii, sagetatorii si varsatorii.

8. Scorpion

Sexul te transforma total. Daca in pat esti ca agera ca o felina, in restul timpului esti linitita si cuminte. Exact aceste caracteristici te fac sa fii compatibila in pat cu racii, fecioarele, capricornii si pestii.

9. Sagetator

Esti aventuroasa, iti plac experientele sexuale noi, care iti ridica adrenalina la cote maxime. Pentru tine, cea mai mare compatibilitate in pat este alaturi de berbeci, lei, fecioare si varsatori.

10. Capricorn

Esti foarte mandra de aptitudinile tale sexuale si iti place sa flirtezi cu barbatii frumosi. Daca nu esti intr-o relatie, nu refuzi one night standurile. In pat, te satisfac taurii, fecioarele, scorpionii si pestii.

11. Varsator

Esti statornica, dar accepti cu placere experientele sexuale noi, provocarile, jocurile erotice. Faci pereche buna in pat cu berbecii, gemenii, fecioarele si sagetatorii.

12. Pesti

Ai tot felul de fantezii pe care vrei sa le pui in practica si cauti un barbat capabil sa-ti indeplineasca toate capriciile sexuale. Cea mai mare compatibilitate in pat o ai cu taurii, racii, scorpionii si capricornii.