Horoscop 11 februarie 2018. O a treia persoană apare în viața ta sentimentală. Această zodie va avea parte de o duminică... erotică!

Horoscop 11 februarie. Berbec

Nu pune la inima cuvintele dure care mai vin de la ceilalti. Stii prea bine ca nu le poti evita, ca traiesti intr-o lume predominant agresiva, dar nimic nu te poate atinge daca te protejezi energetic, psihic, fizic cu un scut de iubire care va trimite ca raspuns la atacurile altora doar imensa intelegere. Nu se poate sa nu-l dezarmezi chiar si pe cel mai inversunat partener de discutie cu o vorba buna, cu un zambet cald, pentru ca intotdeauna binele invinge, si asta nu se intampla numai in basme. Fii ingaduitor, accepta ca unii trec prin momente dificile in care nu stiu sa reactioneze altfel decat violent. Dar felul cum ii invalui tu cu toleranta ii poate linisti si pe ei foarte repede.

Horoscop 11 februarie. Taur

Poate te simti un pic intimidat de cel din fata ta, desi nu ai avea motive. Sunteti absolut la fel, vorbiti de la acelasi nivel, deci timiditatea aceasta nu trebuie sa iasa la iveala. Mai mult, chiar daca partenerul tau de discutie pare cumva cu un cap deasupra sau cu un pas inaintea ta, el si-ar dori o discutie cu tine, pentru ca de aici se poate naste o relatie frumoasa. Nu te gandi oare ce ai tu de oferit aici, nu ai de unde sa stii ce apreciaza celalalt la tine, ca atare lasa modestia la o parte, sentimentul de inferioritate care iti da tarcoale si vorbeste liber. Numai de tine depinde daca accepti sa legi aceasta relatie sau nu. Daca nu te simti in largul tau aici, mai bine nu!

Horoscop 11 februarie. Gemeni

Esti in fata unui moment in care parca nu ai vrea sa lasi lucrurile sa curga de la sine, la voia intamplarii. Esti mult mai curios fata de ce te asteapta, ca atare vei fi, cel putin azi, un mare devorator de literatura cu tenta esoterica sau spirituala. Numerologia, astrologia, orice alte domenii care deschid o portita catre viitor, sunt marile tale atractii, poate incepi chiar sa le studiezi, pentru ca esti in cautare de raspunsuri si le poti gasi cu ajutorul lor. Nici tie nu-ti vine a crede cat de avid esti de a afla ce te asteapta, de aceea un horoscop ca cel pe care il citesti acum e doar punctul de plecare spre o lume atractiva de predictii astrale care te motiveaza.

Horoscop 11 februarie. Rac

Te simti mic in fata unei persoane care impune prestanta si respect prin faima sa sau prin superioritatea sa intr-un domeniu pe care tu nu il stapanesti inca. Trebuie sa recunosti ca sunt altii mai buni, ca mai ai si tu multe de invatat de la ceilalti, ca atare trebuie sa profiti de ocazia rara care ti se ofera acum, aceea de a sta in preajma unei astfel de persoane deosebite. Simplul fapt ca te primeste sub aripa sa protectoare e motiv de lauda si mandrie la tine, incat vei spune tuturor, dupa aceea, ca ai avut aceasta onoare macar odata in viata.

Horoscop 11 februarie. Leu

Ai mai multe lucruri de rezolvat in acelasi timp si vei face tot posibilul sa te achiti de toate sarcinile, fara sa dezavantajezi pe niciuna. Oricum, chiar daca te straduiesti sa le faci pe toate perfect, nu se poate spune ca ajungi la aceleasi rezultate si intr-o parte, si-n alta, deci tot va trebui sa te apleci mai mult asupra uneia singure. Daca te concentrezi asupra unui singur scop, acesta va avea efecte mult mai bune decat daca ti-ai distribui fortele si atentia pe mai multe fronturi. Stii cum se spune cand alergi dupa doi iepuri, nu?

Horoscop 11 februarie. Fecioara

In mainile tale sta, azi, bucuria celor din jur, pentru ca tu esti cel care le aduce lumina si speranta, tu esti mesagerul vestilor frumoase, tu esti deschizatorul de drumuri spre perspective promitatoare. Daca simti nevoia sa intervii cu un gest minunat in viata altcuiva, azi, chiar si a unui necunoscut de pe strada. Fa-o cu inima deschisa, convins ca acel om chiar avea nevoie de un semn de sus, care vine azi prin intermediul tau. Vei fi fericit sa descoperi zambete pe chipul celor care primesc azi vestea de la tine si sa primesti inapoi recunostinta lor sincera pentru felul in care ai patruns in viata lor.

Horoscop 11 februarie. Balanta

Visezi frumos, dar acestea nu raman simple vise, ci tu chiar gasesti azi mai multe cai de a transforma visele in realitate. Ai sa descoperi ca uneori apar chiar mai multe directii la fel de bune de evolutie, ba chiar ai putea gasi o cale de a merge spre mai multe simultan, cu marea bucurie de a le vedea pe toate, intr-un final, implinite. Nu te opri la o singura directie de mers, cand tu ai atatea alternative la dispozitie, pentru ca un vis il naste pe altul, un succes il genereaza pe altul, si acelasi sentiment il ai si astazi: ca ai pornit cu incredere si bucurie spre un anumit scop si descoperi ca, pe parcurs, apar alte si alte niveluri ale planurilor tale care prin contur din ce in ce mai frumos!

Horoscop 11 februarie. Scorpion

Faci parte dintr-un grup de persoane in mijlocul carora te simti foarte bine. Parca te-ar ocroti, in permanenta, parca te-ar rasfata mai mult si cand vezi cata grija iti acorda, cum sa nu-ti placa sa stai in compania lor? Parca ai fi un copil care primeste de la parinti toata protectia. In acest mediu, chiar daca nu sunt neaparat oameni foarte apropiati tie, te simti in siguranta deplina, pentru ca ceilalti iti inspira seriozitate, maturitate, incredere si dorinta de a-ti fi de ajutor daca ai nevoie. E ca un grup de suport care sta alaturi de tine pentru a te ajuta sa depasesti un moment important, iar sfaturile si sustinerea lor sunt de mare valoare! Ii privesti cu recunostinta.

Horoscop 11 februarie. Sagetator

Ai ocazia de a te intoarce cumva in timp, la vremurile cand studiai sau mergeai la scoala, printre amintirile tale de demult ca scoti la iveala un raspuns necesar. L-ai primit candva, in cautarile tale, de-a lungul timpului, dar l-ai uitat si acum ai starea ideala de a rasfoi prin cursuri vechi, prin carti citite odinioara sau doar prin bagajul de cunostinte deja acumulate. Iti vei aminti ceva extrem de util, o informatie ce se va dovedi a fi salvatoare. Te enerveaza faptul ca stiai acel lucru, ca ai primit odata aceasta informatie, dar intre timp ai ratacit-o prin memorie, dar azi o scoti de la naftalina si te folosesti de ea cu succes.

Horoscop 11 februarie. Capricorn

Iubirea poate trece azi pe strada ta, dar numai de deschiderea ta sufleteasca depinde daca se opreste si la poarta ta sau trece mai departe. E mai complicat daca e vorba de o iubire in paralel cu o relatie deja oficializata, pentru ca nu ar fi deloc pe placul partenerului tau de acasa, dar cum tu te pricepi destul de bine sa ascunzi anumite lucruri, si inca o faci cu mult talent, s-ar putea sa accepti ispita in viata ta si vei vedea tu mai tarziu cum o vei scoate la capat. Se poate forma un triunghi sentimental riscant, totusi, dar daca nevoia ta de iubire e la cote maxime, greu i te vei opune. La urma urmei, poate chiar de dincolo primesti mai mult sau mai bine.

Horoscop 11 februarie. Varsator

Esti la o rascruce de drumuri si totusi nu te grabesti sa faci pe loc o alegere. Ai nevoie sa chibzuiesti mai mult asupra deciziei tale si bine faci, ca sa nu regreti mai apoi ca ar fi fost mai buna cealalta cale. Fii sigur ca primesti de sus si din interiorul tau cea mai inteleapta calauzire pentru a lua decizia optima pentru tine, dar nu te grabi! Cantareste argumentele pro si contra ale celor doua cai pe care le ai la dispozitie si spune ce ai ales doar dupa ce esti convins ca le-ai analizat atent pe toate fetele. Daca te-ai decis, bravo, mergi pe calea aleasa convins ca este perfecta pentru binele tau!

Horoscop 11 februarie. Pesti

Nu esti sigur pe tine, daca alegi ceva, te gandesti oare ce-ar fi fost daca alegeai altfel, si aceasta stare de continua indecizie te face sa pasesti cu grija. S-au infiltrat in mintea si in inima ta atat de multe dubii, incat calci ca pe gheata subtire, avand mereu impresia ca sub pasii tai se ascunde un pericol. Nu exagera cu frica, nici cu prudenta, chiar daca tu esti genul de om care apreciaza doar lucrurile foarte clare, concrete, stabile. De data aceasta toate aceste temeri ale tale nu-si au rostul, deci fa un efort sa te eliberezi de ele si sa mai lasi lucrurile sa se desfasoare si in voia lor, fara a incerca sa le conduci sau sa le controlezi pe toate.