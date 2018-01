Horoscop 9 ianuarie 2018. Această zodie trebuia să ia o decizie privind relația de cuplu!

Horoscop 9 ianuarie – Berbec

Te simti ciudat azi in pielea ta, parca toata lumea te ocoleste, parca nimeni nu te intelege sau nici macar nu observa ca existi, ceea ce naste o stare emotionala negativa in inima ta. Abordezi o atitudine care, de obicei, nu te reprezinta, tocmai de aceea lumea prefera sa nu te bage in seama, poate asa iti trece.

Horoscop 9 ianuarie 2– Taur

Te simti binecuvantat azi de prezenta unei persoane pe care o admiri enorm, pe care incerci sa o imiti din anumite puncte de vedere si sa-i calci pe urme. Ai sansa de a sta in preajma sa, de a-i simti influenta, de a-i primi indrumarile, si te consideri de-a dreptul norocos pentru acest privilegiu! Ai enorm de invatat de la acest om care iti este superior, pentru ca e un maestru in domeniul in care tu inca acumulezi cunostinte.

Horoscop 9 ianuarie – Gemeni

Azi poti fi cavalerul in armura stralucitoare pentru o persoana care trece prin momente dificile. Apari la momentul cel mai potrivit pentru a-l scoate din intuneric, din suferinta, din singuratate. Practic, tu lupti pentru drepturile sale, uiti de propria ta viata doar pentru a sari in ajutorul lui si nimic nu te incanta mai mult decat sa observi macar o schita de zambet pe chipul lui.

Horoscop 9 ianuarie – Rac

Pierzi mult timp pe drumuri azi, transportul public devine motiv de enervare, iar traficul poate fi stresant. Nu te enerva totusi, astfel de momente cand consumi minute pretioase pe drum sunt un motiv bun sa-ti faci ordine in ganduri. In acest timp, in loc sa te certi cu toata lumea si sa aduci acuze la adresa mai marilor tarii, mai bine te-ai indrepta spre gandurile tale cele mai profunde, pentru ca vei gasi o multime de idei noi, de solutii eficace, de variante optime la care nu te-ai gandit inainte.

Horoscop 9 ianuarie – Leu

In mediul tau obisnuit, in care toate pareau asezate pe un teren banal si linistit, apare astazi o situatie neprevazuta care-ti da peste cap tot calmul. E o veste cu efect fulgerator, care cere din partea ta o reactie foarte prompta. Nu ai timp de gandire si nici de actiune, ci trebuie sa fii pe faza pentru a interveni rapid.

Horoscop 9 ianuarie – Fecioara

Modul in care te retragi azi in umbra are o conotatie speciala, de parca iti asumi acest anonimat pentru a face putina ordine in jurul tau. Cine te vede azi se intreaba de ce taci atat de mult, de ce nu-ti spui parerea, de ce nu critici, asa cum faci de obicei, dar azi accepti tacerea de bunavoie pentru ca stii ca asa poti depasi cel mai bine un moment mai fragil.

Horoscop 9 ianuarie – Balanta

Atatea planuri marete te motiveaza, dar te si epuizeaza la un moment dat, ca atare revino un pic cu picioarele pe pamant ca sa te odihnesti. Unii spun ca parca ai trai prin stele, ca visezi cu ochii deschisi, ca nu se poate vorbi cu tine cat timp esti concentrat numai la telurile tale cele mai inalte. Ai tot dreptul sa visezi pana departe, dar nu cumva scapi din vedere lucrurile imediate, cele mai apropiate? Ia o pauza din atatea proiecte megalomanice, si ocupa-te si de fleacurile banale de zi cu zi, ca altfel se aduna prea multe si te vor coplesi intr-o zi.

Horoscop 9 ianuarie – Scorpion

Lasa toate fobiile deoparte, nu au ce cauta la o persoana care a trecut prin atatea in ultimii ani, acum esti mult mai matur, mai puternic, ai invatat ca nimic nu te poate afecta daca nu permiti tu, deci toate aceste motive care iti creeaza inca neplaceri la nivel psihic, ar trebui ignorate. Nici tu nu-ti dai seama de unde ai atatea frici – sa vorbesti in public, sa dai un telefon, sa iti exprimi parerea, sa circuli noaptea etc – dar nu conteaza de unde provin, ci cum le poti sterge de pe creierul tau.

Horoscop 9 ianuarie – Sagetator

De multe ori, cele mai frumoase opere de arta se nasc din suferinta, din tristete, in momentele in care inima artistului plange. Acelasi lucru poti face si tu astazi, pentru ca te apasa o povara pe suflet, plangi surd in sinea ta pentru o pierdere sau un esec, dar daca transpui aceasta durere intr-o forma de creatie, vei fi uimit sa vezi ce iese! E forma ta de a concentra energia pe care ai fi consuma-o in lacrimi si suspine, intr-o creatie artistica demna de mandrie.

Horoscop 9 ianuarie - Capricorn

Mama e cel mai important om din viata ta in acest moment, si relatia cu ea iti cere cea mai mare atentie. Ori ea are nevoie de prezenta ta mai mult ca oricand, pentru ca tu detii solutia la una din problemele care o macina, ori tu ceri mai mult alinarea ei, compania ei, ocrotirea ei, pe care nimeni altcineva nu ti le poate da in acest fel. Daca mama nu e pe aproape, vei putea primi aceleasi emotii intense din partea unei persoane pe care o admiri si o respecti si care se poarta cu tine de parca ti-ar fi cu adevarat parinte.

Horoscop 9 ianuarie - Varsator

Nu te mai comporta ca un copil care nu stie ce face si care crede ca poate repara totul cu un zambet dragut si inocent. Te-ai maturizat, esti un om responsabil care ar trebui sa ia decizii lucide si clare, deci nu ai voie sa te mai joci nici cu increderea oamenilor, nici cu norocul tau. Daca esti in fata unei mari hotarari, trateaz-o cu seriozitate ca si cum ar depinde o lume intreaga de ea.

Horoscop 9 ianuarie - Pesti

Nu te gandi cu dispret sau cu o atitudine de perpetuu nemultumit la lucrurile bune pe care le ai, pentru ca, daca te-ai raporta un pic la cei care nu au ceea ce detii tu acum, ti-ai da seama cat de norocos esti. Apropie-te de cei care nu au avut aceeasi soarta fericita ca a ta, pentru ca sigur, prin comparatie, iti vei da seama cat de bogat esti, si ofera-le ceva din cea ce ai. Ca e preaplinul sau din putinul tau, te vei simti de o mie de ori mai fericit sa poti vedea pe cineva care chiar sufera de lipsuri majore ca a primit ceva de la tine.