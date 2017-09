Numărul românilor care muncesc este în continuă scădere

Numărul persoanelor care au un loc de muncă în prezent este tot mai mic. Astfel, rata de ocupare a populației. Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a scazut in primul trimestru al acestui an la 66,2%, de la 66,5% .

Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a scazut in primul trimestru al acestui an la 66,2%, de la 66,5% in ultimul trimestru din 2016, si se mentine departe de tinta fixata pentru 2020, care prevede o rata de ocupare de minimum 70%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).

In primul trimestru din 2016, rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 ani, luata in calcul in comparatiile europene, a fost de 64,5%.

Statisticile privind ocuparea sunt insa mai slabe daca se ia in calcul intreaga populatie din Romania considerata in varsta de munca, cu varsta cuprinsa intre 15 si 64 de ani.

La aceasta categorie, gradul de ocupare a ajuns la 61,2% in primul trimestru, in scadere cu 0,4 puncte procentuale fata de trimestrul anterior.

Din totalul populatiei active la finalul lunii martie, de 8,804 milioane persoane, 8,323 milioane erau considerate ca lucrand, iar 481.000 erau someri.

Din categoria celor care lucrau, 6,292 milioane de persoane aveau statutul de salariati, iar 2,031 milioane de persoane erau patroni, lucratori pe cont propriu, lucratori familiali neremunerati si membri ai unei societati agricole sau ai unei cooperative neagricole.

