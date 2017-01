„Hai copii la săniuş, să ne dăm pe derdeluşul din Berceni!” Române, știai că în cartierul din sudul Bucureștiului, a existat o pârtie de schi?

Românii nu se înghesuie să își cumpere mașini noi,în schimb, se orientează în număr tot mai mare către autoturismele la mâna a doua.

În ultimii ani numărul total de masini care circula pe strazile din Romania a urcat cu 21 de procente, ceea ce inseamna ca in prezent in tara noastra sunt aproximativ cinci milioane de autoturisme.

Această creștere a apărut datorită cumpărării de mașini second-hand. Raportul dintre cele doua categorii este în defavoarea automobilelor noi, care reprezintă doar un sfert din numărul total de autoturisme inmatriculate in România.

Prima consecința a faptului că românii preferă mașinile la mâna a doua este faptul că parcul auto național a “imbatranit”. Vârsta medie a autoturismelor inmatriculate in Romania era de 7,7 ani, in timp ce in 2014 aceasta a ajuns la 12,9.

Chiar dacă românii au început să se orienteze către mașinile la mâna a doua, mai îngrijorător este că aceștia se uită la autoturismele vechi, si nu neaparat la cele mai noi. Vârsta automobilelor second-hand este de peste zece ani.

Șoferii au început să caute soluții mai ieftine. S-a ajuns ca in 2016 prețul mediu pentru un autoturism nou-nouț să fie de aproximativ 13.000 de euro.

Găsește mașina potrivită pentru tine printre cele peste 160.000 de oferte din domeniul auto de pe CarZZ.ro