Ce se întâmplă dacă faci amor înainte să adormi. Rezultatul este mai mult decât surprinzător!

Dacă obișnuiți să faceți o baie înainte de a dormi, iar acest lucru vă alungă somnul, veștile cercetătorilor sunt extraordinare. Un studiu arată că sexul înainte de a adormi îmbunătățește somnul.

Potrivit Indy100, studiul a fost realizat pe 460 de adulți și arată că aceștia au dormit mult mai bine după ce au întreținut relații sexuale.

”Proiectul este bazat pe rezultate preliminare, care arată că, după sex, în corpurile subiecților se eliberează hormonul numit oxitocină. Acest hormon ajută la o senzație de relaxare și reduce timpul în care oamenii adorm”, susțin cercetătorii.

Iată și câteva lucruri despre sex pe care trebuie sa le știi până la 30 de ani

1. Barbatilor nu le pasa daca te epilezi

Nu spune nimeni ca ai voie sa nu te epilezi cu saptamanile, dar trebuie sa tii minte si ca, daca te vrea, te vrea pe tine, nu finetea picioarelor tale. Daca te ia prin surprindere data viitoare si iti trece prin gand sa il refuzi doar pentru ca te-ai epilat cu trei zile in urma, faci o greseala enorma!

Nu e nevoie decat de tine si de a te simti bine in pielea ta, sa fii sexy si increzatoare.

2. Marimea nu conteaza

Cel putin, nu conteaza mereu. Studiile globale arata ca femeile sunt cu mult mai interesate de forma pe care o are penisul partenerului lor, decat de lungimea acestuia. Sfatul de care trebuie sa tii cont este ca nu marimea conteaza, atat timp cat te simti bine si il mai vrei pe iubitul tau si a doua zi.

3. Toate femeile se masturbeaza

Iar daca tu nu o faceai pana acum, cel mai important sfat despre sex pe care-l poti primi este sa incepi sa o faci. Exista si femei trecute de varsta de 50 de ani care se masturbeaza si nu este nimic in neregula cu acest lucru.

Cu cat te cunosti mai bine pe tine, cu atat iti va fi mai usor sa te lasi descoperita si de partenerul tau sexual, pentru placere maxima. Nimeni nu stie mai bine decat tine ce iti place si ce nu.

4. Schimbarile de peisaj ajuta

Cand ai un partener stabil, lucrurile tind sa devina monotone, la un moment dat. Poti evita acest lucru, tinand cont de urmatorul sfat despre sex: schimbarile de peisaj apropie si excita doi oameni mai tare decat nuditatea.

Incearca sa fii mai tandra, mai sexy, in locurile publice, in bucataria voastra, pe holul casei sau, de ce nu, pe masina de spalat. Daca nu stiai ca sexul in locurile neconventionale face minuni intr-o relatie, acum este momentul sa pui in practica acest sfat si sa devii mai buna la sex.

5. Semnalele sonore il ghideaza

Barbatii nu stiu intotdeauna ce le place femeilor cand vine vorba despre sex, iar acest lucru vine din teama lor ca toate femeile mimeaza orgasmul. Sfat sexual: de fiecare data cand face ce trebuie in pat, arata-i acest lucru, gemand.

Dar nu-l complimenta pentru nimic, ca doar tu vei avea de pierdut apoi, caci va crede ca este un zeu al sexului. Nu iti va fi de niciun folos sa il minti.

6. Niciodata nu e prea tarziu

Daca inca nu ti-ai luat carnetelul sa notezi aceste sfaturi sexuale vitale, tine foarte bine minte urmatorul amanunt: niciodata nu e prea tarziu sa reactivezi pasiunea.

Chiar daca a trecut mai mult timp de cand nu ai mai facut sex cu partenerul tau, asta nu inseamna ca nu poti remedia acest lucru. Tot ce trebuie sa faci atunci cand intervin perioade de saturatie si monotonie, este sa incepi de undeva. Ia-ti o lenjerie mai sexy si du-te si sedu-l!

7. Sexul la telefon va apropie

Cand trebuie sa plece din oras sau din tara intr-o calatorie de afaceri, nu e bine sa il lasi nesatisfacut. Da-l un telefon noaptea, spune-i cat de mult iti lipseste si incearca sexul la telefon. Persoanele care au relatii la distanta spun ca face minuni.

Merita sa il incerci si tu, nu-i asa?

8. Fanteziile trebuie exploatate

Pana la varsta de 30 de ani, trebuie sa inveti ca fanteziile isi au si ele rostul lor intr-o relatie. Cu cat sexul devine o rutina, cu atat placerea va scadea. Incearca sa te costumezi pentru el sau sa incerci sa condimentezi relatia voastra alegand locuri interzise sau mai incitante pentru partidele voastre de sex.

Sursa: actualitatea.biz