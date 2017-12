Șapte trucuri care te fac bună la pat. Mare atenție la numărul 4. E cel mai important!

Șapte trucuri care te fac bună la pat. Al doilea este cel mai important… Se vorbeste adesea despre cat de bune sau nu sunt femeile la pat, fara insa sa se precizeze insa exact ce presupune acest lucru, scrie sanatatea.ro.

Contrar credintei generale, nu trebuie sa cunosti zeci de pozitii in pat sau sa fii flexibila precum o gimansta ori sa arati precum o actrita de filme porno.

Ei bine, exista cativa factori mult mai realisti si mai normali care demonstreaza faptul ca esti buna la pat.

Daca nu esti dispusa sa faci nimic nou si sa ai prejudecati, partenerul tau s-ar putea sa nu mai fie atat de interesat de tine precum la inceputul relatiei si sa caute alte distractii, in alta parte.

Iata cateva sfaturi cu ajutorul carora partenerul tau va fi extrem de incantat:

1. In primul rand, ar trebui sa fii ceva mai creativa. Expertii in sexologie sustin faptul ca femeile care adora sa faca sex in locuri neobisnuite si sa renunte la lucrurile clasice sunt considerate de catre parteneri foarte bune la pat.

Propune-i ca urmatoarea partida de sex sa aiba loc pe o canapea, pe jos, sau sa ii pui o esarfa la ochi. Acest lucru il va excita imediat pe partenerul tau.

Nu te teme nici sa ii ceri sa faceti sex intr-o toaleta sau la o petrecere.

2. Nu judeca alte relatii si dorintele partenerului tau. Asculta cu atentie ce ii place partenerului tau si discutati in legatura cu ceea ce faceti voi in pat.

Fii deschis la provocari si gandeste-te ca unele lucruri sunt numai fantezii si ca nu vor fi puse in practica vreodata. Insa trebuie tot timpul sa asculti.

3. Vorbeste murdar cu partenerul tau si dezvaluie-i ca abia astepti sa il vezi in asternuturi. Initiaza convorbiri erotice si nu va sfiiti sa va dezvaluiti dorintele.

4. Axeaza-te pe ceea ce ii place partenerului tau si pune-i nevoie uneori mai presus de ale tale. Cu siguranta ca iti doresti sa ai mereu orgasm, insa daca acest lucru nu se intampla la fiecare partida, fa tot posibilul ca el sa fie cu zambetul pe buze si sa ii placa ceea ce faci.

5. Ofera-i o priveliste de neuitat si fii gata sa il uimesti cu un moment intim pe care barbatii adora sa il priveasca. Masturbeaza-te in fata lui, iar acest lucru il la excita imediat si te va considera cea mai buna in asternuturi.

6. Nu te teme sa fii putin mai galagioasa, din cand in cand. Arata-i cand iti place ceea ce se intampla, caci niciun barbat nu vrea sa stea langa o femeie care nu reactioneaza deloc in pat. Fa putin zgomot atunci cand trebuie, gemi de placere si cucereste-l cu bucuria ta.

7. Fii spontana in pat si initiaza tu partida. Surprinde-l cu dorinta ta si bucurati-va de acest moment. Radeti in fiecare moment si amintiti-va de toate stangaciile voastre.

Sursa: sanatatea.ro