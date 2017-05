Tipuri de implanturi dentare si importanta pe care acestea o au

Implanturile dentare sunt astazi una dintre solutiile cel mai frecvent utilizate in stomatologie, datorita rezultatelor excelente oferite, previzibile si relativ simplu de obtinut de catre un medic stomatolog bun. In prezent, implanturile dentare sunt realizate din titan. Acest material este preferat in practicile dentare, intrucat este biocompatibil cu organismul uman.

Tipuri de implanturi dentare

Cand vine vorba despre tipul de implant dentar potrivit unui pacient, medicul stomatolog are in vedere starea osului maxilarului si tipul protezei pentru care a optat acesta.

1. Implantul endostal

Cunoscut si sub numele de implant dentar tip radacina, acesta are, de regula, forma unui surub sau de con si, in functie de necesitatile pacientului, difera in lungime si dimensiuni. Se insereaza direct in osul maxilarului intr-o sedinta sau cel mult doua sedinte. Este cel mai comun tip de implant dentar si isi dovedeste eficienta in cazurile celor mai multi pacienti.

2. Implantul subperiostal

Acest tip de implant nu este potrivit oricarei persoane, ci doar acelora al caror os maxilar nu poate mentine un implant, nefiind destul de solid. Se poate realiza doar la nivelul portiunii inferioare a maxilarului, prin inserarea unui cadru si a unui cilindru metalice chiar deasupra osului.

Importanta implantului dentar

Indiferent de tipul implantului dentar, importanta implantului dentar se materializeaza in beneficiile acestuia. Intre cele mai importante beneficii, pot fi notate urmatoarele:

1. Recuperarea esteticii dentare

Implanturile dentare asigura un zambet natural si o functie dentara imbunatatita. Numeroase persoane carora le lipsesc unul sau mai multi dinti nu mai zambesc sau nu se mai pot hrani optim. Implanturile dentare pot schimba aceasta situatie, imbunatatind semnificativ calitatea vietii.

Printr-un implant dintii pot fi asezati intr-o pozitie care favorizeaza estetica si fonetica. Implanturile dentare arata si se simt similar dintilor proprii, deoarece sunt concepute pentru a fuziona cu osul, astfel incat sa devina permanente. Deoarece restabilesc densitatea oaselor maxilarului, muschii faciali pot fi folositi din nou, in mod corespunzator, recuperandu-se astfel aspectul tineresc.

2. Sanatatea orala

De asemenea, implanturile dentare ajuta la mentinerea sanatatii orale si a starii generale de sanatate. Sanatatea orala precara poate duce la boala parodontala care, netratata, poate duce la randul sau la pierderea dintilor, precum si la boli cardiovasculare sau ale altor organe. Pe de alta parte, implanturile dentare nu necesita sacrificarea altor dinti adiacenti.

3. Implantul dentar asigura confortul pacientului

De fapt, implanturile dentare devin parte din cei care dispun de ele si elimina disconfortul protezelor dentare amovibile. Confortul pe care il poate asigura un implant dentar este prezent si in timpul alimentatiei. Daca protezele dentare pot face dificil procesul de mestecare al alimentelor, implanturile dentare functioneaza similar dintilor naturali, astfel, alimentele preferate putand fi consumate cu incredere si fara durere. Nu exista restrictii cu privire la tipurile de alimente care pot fi consumate.

4. Durabilitate

Toate implanturile au o durabilitate mare in timp, doar ca acest lucru depinde si de ingrijirea acordata: evaluari periodice la implantolog (revizuiri la 6 luni) si o igiena orala atenta. Medici dentisti care realizeaza implanturi dentare Bucuresti sau orice alt oras din tara, sustin ca succesul dupa o interventie de implant depinde nu numai de procedura chirurgicala efectuata, ci si de modul in care se va ingriji pacientul. De exemplu, este important ca pacientul sa renunte la obiceiurile nocive, cum ar fi fumatul.

Implanturile dentare sunt in prezent cea mai buna solutie pentru inlocuirea dintilor lipsa. Este o procedura care a evoluat foarte mult in ultimii ani, prin aparitia unor noi tehnici, precum chirurgia ghidata de computer sau implanturile cu incarcare imediata. Avantajele sale sunt numeroase si din acest motiv investitia in timp si bani este justificata.