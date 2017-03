Top 5 cărți recomandate de antreprenori de succes!

Dacă citești o carte cu un conținut bun și interesant te poți relaxa și te poți inspira de la cei mai buni. Iată 5 cărți recomandate de antreprenori de succes:

1. "The Varieties of Religious Experience" de William James

“Odată ce am realizat că mi-am setat treptat o stare de spirit antreprenorial, am demonstrat că teoria lui James este corectă. William James m-a făcut într-adevăr să conștientizez ceea ce gândeam și mi-a deschis ochii pentru a examina puterea și controlul trecutului.”

- Dan Lee, director al NextDesk

2. "The Art of War" de Sun Tzu

“Am deschis o pagină la întâmplare în care scria <<cunoaște-te și vei câștiga toate bătăliile>>. A rezonat imediat cu mine. Uneori înființarea unei companii este ca un război - ai nevoie de disciplină, un plan de joc, încredere și să întelegi inamicul (competiția). Păstrez cartea la birou pentru momentele grele. Nu este întotdeauna relevantă, dar uneori este mai bună decat orice postare inspirațională de pe Instagram.”

- Michelle Kennedy, fondator si CEO Peanut.

3. "The Four Agreements" de Miguel Ruiz

“De asemenea, eu folosesc cartea pentru a analiza conflictele, astfel încât pot întelege de ce cineva poate să reacționeze într-un mod negativ sau emoțional și să mă ajute să rămân calm dacă sunt implicat într-un conflict.”

- Bob Armour, CMO al companiei Jellyvision

4. "Double Your Profits in 6 Months or Less" de Bob Fifer

"Această carte a avut cel mai mare impact asupra carierei mele. Cartea este un model despre modul în care o afacere ar trebui sa fie eficace și eficientă. Ideile lui Fifer sunt înrădăcinate în aproape fiecare sistem din afacerea TransPerfect. El a venit personal sa participe la conferințele de instruire ale echipei noastre de management.

- Phil Shawe, co-CEO și fondator al TransPerfect

5. "The Alchemist" de Paulo Coelho

“În tot ce a scris, Coelho susține faptul că inspirația pură vine dintr-un loc calm și tăcut. În mod clar, acest lucru nu este posibil dacă nu permitem niciodată minților și trupurilor noastre puțin timp departe de e-mailuri, SMS-uri și muncă. În final, cartea ajunge de unde a plecat, amintindu-ne că puterea cu care ne atingem visurile este în interiorul nostru și este acolo încă de la început. Gândiți-vă la asta ca o variație a temei filmului Star Wars: Forța este înăuntrul tău.”

- Stephanie Newby, CEO al Crimson Hexagon

Vezi cele mai noi anunțuri cu reviste și cărți scoase la vânzare pe Lajumate.ro.