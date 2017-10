Activități de toamnă în Delta Dunării

Cu barca pe lacurile garnisite cu vegetație luxuriantă, degustări de pește pe malul Dunării, pescuit de pe pontoane la răsărit și admiratul păsărilor sălbatice ... sunt doar cateva dintre activitățile de care te poți bucura în această perioadă în Delta Dunării.

Acest tăram de basm cu cele mai vaste suprafețe de stufăriș din lume este ideal de explorat în luna octombrie cand păsările sălbatice se pregătesc pentru marea călătorie în țările calde, festivalurile gastronomice sunt în toi, vremea este plăcută, numărul turiștilor este mult mai mic decat în plin sezon estival, iar ofertele de vacanță sunt extrem de tentante.

Profită de reducerile de pană la 45% de la Gulliver Delta Resort, și alege un sejur de 4 zile în Delta Dunării. Pachetele de vacanță Delta pentru toți și Delta pentru Seniori includ 3 nopți de cazare cu mese tip bufet, transport autocar și transferuri cu barca Murighiol-Uzlina-Murighiol.

Gulliver Delta Resort 3*, escapadă în inima naturii

Întins pe o suprafață de 10.000 metri pătrați, Gulliver Delta Resort îți oferă experiențe unice de vacanță și o panoramă excelentă asupra paradisului apelor. Complexul hotelier are o poziție excelentă la intersecția dintre brațul Sf. Gheorghe și canalul Uzlina, și se află la doar 10 minute distanță de Murighiol.

Cu barca pe canale la amurg

Pentru iubitorii de natură, Delta Dunării este un adevărat paradis, iar cea mai bună modalitate prin care-l poți explora este la o plimbare cu lotca printre nuferii înfloriți pentru ultima dată în acest an. Alege o excursie opțională de la Gulliver Delta Resort și admiră rezervația la apus cand peisajele capătă culori de roșu și liliachiu.

Birdwatching în Delta Dunării

Dacă ajungi în această perioadă în deltă încă mai poți observa multe specii de păsări sălbatice care părăsesc ținutul abia la finalul lunii octombrie. Tot acum ajung în Delta Dunării și păsările prădătoare de mari dimensiuni care răman pe timpul iernii aici. Doar în această perioadă ai ocazia să observi puii de pelicani cum se antrenează pentru plecarea în țările calde, așa că nu-ți uita aparatul de fotografiat pentru a surprinde spectacolul natural.

Relaxează-te pe plajele sălbatice

Sulina sau Sfantu Gheorghe sunt două dintre localitățile din Delta Dunării unde se întind frumoasele plaje sălbatice ale Romaniei. Vremea plăcută de toamnă este excelentă pentru o plimbare la locul de întalnire dintre Marea Neagră și Dunăre.

Safari pe dunele de nisip de la Letea

Toamna este excelentă să explorezi cea mai nordică pădure subtropicală a Europei, Letea. Te poți aventura într-un safari autentic pe dunele de nisip ce-ți amintesc de zonele deșertice ori poți porni la pas în căutarea cailor sălbatici de la Letea, renumiți în toată lumea.

