Dacă nu o facem noi, o fac alţii în stil mare! România, promovată de o suedeză: "Iubesc această primire călduroasă"

Tradiţii, port şi oameni, totul este promovat peste hotare de o suedeză îndrăgostită de Maramureş! Femeia - de meserie scriitoare - a ajuns prima dată în România în urmă cu patru ani. De atunci revine periodic şi de fiecare dată are grijă ca ţara noastră să atragă noi şi noi turişti.

Nu înţelege limba, dar adoră cântul, portul, oamenii şi traiul din Maramureş și Satu Mare. Suedeza a cunoscut România în urmă cu patru ani. "Un prieten de-al meu a făcut un workshop despre tehnicile vocii, la Bucureşti, aşa că am venit cu el, să-l asist. La hotel, noaptea, căutam pe Youtube ce fel de muzică este în ţara asta. M-am dus la recepţie şi am întrebat: "Cine este aici?" Şi au spus că nu ştiu. Şi m-am dus pe stradă: "Cine este aici?" Şi am văzut: "Star Cluj" şi am luat trenul timp de 9 sau 13 ore, până la Cluj".

De la Cluj a fost îndrumată spre Târgu Lapus. Într-un final a ajuns la cea pe care o căuta. A fost abia începutul. A cunoscut şi alţi interpreţi din zonă, aşa a ajuns în comuna Bixad din Satu Mare, la Irina Man.

Mallin, scriitoare de meserie, are acum un scop. Vrea să promoveze Maramureșul și Țara Oaşului. O rulotă i-a devenit casă, studio și tot de aici, transmite în direct, pe internet, peste tot în lume tradiţiile de la noi.

În primavară, suedeza va reveni în Maramureş. Atunci însă nu va mai fi singură, spune ea, ci cu prieteni din Suedia, care vor şi ei acum să cunoască România.