Delta Dunării pictată în culorile toamnei

Poziționată pe locul 3 mondial în ceea ce privește biodiversitatea, Delta Dunării este un tăram al fascinației care îmbracă cele mai frumoase straie în sezonul de toamnă. Vegetația deasă care brodează lacurile devine roșiatică, păsările săbatice se antrenează pentru plecarea în țările calde, borșul fierbe în ceaun pe malul Dunării, iar ofertele de vacanță sunt tot mai tentante.

Sezon prelungit în Delta Dunării

Descoperă Delta Dunării în această perioadă și profită de reducerile de pană la 45% la sejururile de 4 zile Delta pentru toți și Delta pentru Seniori. Pachetele de vacanță includ cazare cu mese tip bufet, transport autocar și transferuri cu barca Murighiol-Uzlina-Murighiol.

În Delta Dunării, sezonul turistic se prelungește pană la final de octombrie. În această perioadă temperaturile sunt mai mult decat prietenoase și numai bune pentru plimbări cu lotca pe canale, pentru sesiuni de birdwatching, fotografiat nuferii și lotușii care înfloresc pentru ultima dată în acest an, pescuit de pe pontoane și degustat bunătăți lipovenești.

După toate aceste activități, îți mai rămane timp să pornești și în excursii opționale cu barca pe distanțe ceva mai lungi. Vizitează Letea – pădurea cu caracter exotic datorat lianelor grecești ce se încolăcesc pe trunchiurile arborilor seculari și a dunelor de nisip auriu. Și tot în lunile de toamnă, ai șanse mult mai mari să vezi caii sălbatici, să admiri puii de pelicani sau să pescuiești la amiază, cand temperaturile nu mai sunt atat de ridicate ca în plină vară.

Sulina – capitala piraților, este numai bună de explorat la pas sau de plimbări boeme pe plaja sălbatică, mangaiat de blandele raze de soare. Întinderile de nisip auriu de la Sfantu Gheorghe te invită la relaxare, în timp ce apele ca smaraldul parcă te hipnotizează la amurg cand natura este ”învelită” în nuanțe roșiatice.

Evadează într-un paradis sălbatic

Poziția perfectă la intersecția dintre brațul Sfantu Gheorghe și canalul Uzlina, la doar 10 minute distanță de Murighiol, și facilitățile turistice excelente, clasează Gulliver Delta Resort în topul preferințelor turiștilor care vin în Delta Dunării pentru relaxare în natură.

Peisajele spectaculoase și grădina luxuriantă decorată cu hamace și balansoare sunt alte cateva criterii de selecție. La fel de bine, părinții cu copii care ajung aici găsesc un loc de joacă special amenajat cu leagăne, tobogane, trambuline și căsuțe colorate, pontoane de pescuit, foișoare de unde poate fi admirat apusul și numeroase alte facilități.

La Gulliver Delta Resort, gurmanzii sunt răsfățați cu borș de pește sau ciorbă storceag, plachie și saramură, pește la grătar, în jar sau la cuptor, salată de icre și plăcinte dobrogene. Din festivul culinar nu lipsesc nici preparatele tradiționale lipovenești pe bază de pui, porc ori vită, toate servite într-un cadru pitoresc și o atmosferă de poveste.

De Mădălina Isar

Oferte Speciale Delta Dunării – Gulliver Delta Resort 3*

*Sejur Delta pentru Seniori 4 zile – tarife de la 369 lei/persoana.

*Sejur Delta pentru toti 4 zile – tarife de la 399 lei/persoana.

Servicii incluse: 3 nopti de cazare cu demipensiune tip bufet si apa plata la mese, transport autocar din București, transfer barca Murighiol-Uzlina-Murighiol, acces gratuit la piscina, posibilitatea de a pescui de pe ponton, jocuri recreative precum table, sah, tenis de masa, fotbal de masa, loc de joaca pentru copii, welcome surprise (la sosirea in hotel turistii sunt intampinati cu icre si palinca) etc. Contact: gulliverresort.ro, telefon: 0784.215.628. Cerere ofertă: office@gullivertours.ro, call center 021.794.75.07.