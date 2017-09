Delta Dunării poate fi explorată și în lunile de toamnă!

Tăram vast și impresionant ce găzduiește sute de specii de păsări sălbatice și plante rare, Delta Dunării te impresionează în fiecare moment al anului. Explorează paradisul în sezonul de toamnă, cand natura verde devine roșiatică, iar lacurile cu apă ca oglinda reflectă stolurile imense de păsări ce se pregătesc pentru plecarea în țările calde.

Spectacolul naturii îi atrage pe iubitorii de natură care vor să surprindă ultima înflorire a nuferilor și a lotușilor de anul acesta, să fotografieze puii de pelicani sau păsările flamingo care se opresc în Delta Dunării în marea lor călătorie, de cațiva ani încoace.

Pe langă temperaturile prietenoase și atmosfera liniștită, Delta Dunării te atrage și cu Festivalul Borșului de Pește sărbătorit în satele din rezervație, cu activități tradiționale unice și oferte de vacanță imbatabile. Profită de reducerile de pană la 45% de la Gulliver Delta Resort și descoperă Delta Dunării într-un sejur de 4 zile prin pachetele Delta pentru toți și Delta pentru Seniori. Vacanțele includ 3 nopți de cazare cu mese tip bufet, transport cu autocar și transferuri cu barca Murighiol-Uzlina-Murighiol, și sunt valabile pentru plecările din luna octombrie.

O plimbare cu barca la amurg este obligatorie pentru oricine ajunge aici. La fel de bine, ai putea să parcurgi și trasee ceva mai lungi spre Letea, pădurea exotică care adăpostește circa 300 de cai sălbatici, liane grecești și dune de nisip. Sau la Sulina și la Sfantu Gheorghe pentru superbele plaje sălbatice, numai bune pentru terapii solare.

Gulliver Delta Resort, paradisul familiilor

Realizat în perfectă armonie cu naturat și amplasat într-un cadru paradisiac la circa 10 minute distanță de Murighiol, se întinde complexul hotelier Gulliver Delta Resort, cu vederi unice spre brațul Sf. Gheorghe și canalul Uzlina.

Dacă ajungi în această perioadă în Delta Dunării, alături de cei dragi te poți bucura de numeroase facilități turistice în cadrul resortului. Grădina luxuriantă te îmbie la relaxare în hamac în timp ce citești o carte, locul de joacă pentru copii dispune de leagăne, trambuline, căsuțe colorate și balansoare, iar pontoanele pentru pescuit sunt o tentație pentru pasionații acestui sport.

Gurmanzii își găsesc și ei paradisul la Gulliver Delta Resort, cu mult pește și ale bunătăți lipovenești. Aici ești delectat cu borș de pește la ceaun, ciorbă storceag, plachie și saramură, pește la grătar, la cuptor sau pe jar, salată de icre ori plăcinte dobrogene servite alături de cele mai pitorești peisaje asupra paradisului apelor.

De Mădălina Isar

